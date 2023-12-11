В США назвали страну, которой придется стать ядерной державой

NI: Японии придется отказаться от "мирной" позиции и создать ядерное оружие
МОСКВА, 9 декабря/ Радио Sputnik. Японии придется обзавестись собственным ядерным оружием, чтобы не полагаться на помощь США в сдерживании России, Китая и КНДР, считает бывший редактор The New York Times Барри Гевен.
Гевен отметил, что ранее Япония гордилась своей позицией "страны мира", которая боролась за прекращение использования ядерного оружия и, в конечном счете, его уничтожения. В то же время страна полагалась на "ядерный зонтик" США, который должен был защищать ее от внешней угрозы Китая и КНДР.
Однако теперь, "единственный защитник" Токио ослабил себя бесплодными войнами в Азии и на Ближнем Востоке, отмечает публицист. США все больше уходят с международной арены, заново открывая для себя изоляционистские традиции, что ставит безопасность Японии под удар.
Радио Sputnik сообщало, что Россия оповестила Японию о прекращении договора о ликвидации ядерного оружия.