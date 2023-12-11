Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля

Российские штурмовики-добровольцы высоко оценили новые бронеавтомобили ВС РФ

Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа выразили высокую удовлетворенность характеристиками новых бронеавтомобилей, поступивших на вооружение в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 9 декабря, рассказал один из водителей боевой машины.

По его словам, новые транспортные средства оснащены усиленной броней и другими средствами, увеличивающими выживаемость автомобиля в условиях боя. Помимо этого, оно надежно и удобно в управлении, а также обладает мощным двигателем и высокой проходимостью в условиях зимнего периода, добавил боец.

«Решение задач стало безопасней. Автомобиль выдерживает больше, чем простой КамАЗ или УАЗ. На нем ехать надежней», — рассказал военнослужащий «РИА Новости».

Он отметил, что машина успешно сдерживает ущерб от осколков крупных калибров, давая бойцам возможность продолжать выполнение поставленной задачи.

«Этот автомобиль очень спасает и при завозе штурмовых групп. Мы можем завезти их дальше», — сообщил он, добавив, что бронеавтомобиль, кроме того, отлично подходит и для эвакуации раненых.

Военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов 1 декабря в беседе с «Известиями» рассказал о преимуществах российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет», используемого в зоне СВО. По его словам, этот летательный аппарат имеет великолепные маневренные характеристики, может даже зависать на некоторое время, и его иногда можно перепутать на экране радара с птицей. Также он обратил внимание на то, что «Ланцет» всё время модернизируется и, по некоторым данным, последние поколения таких дронов могут действовать «роем».

Ранее, в конце ноября, Кнутов рассказал «Известиям» об уникальных характеристиках российского боевого бомбардировщика Су-34. Он отметил, что самолет предназначен для несения многих видов оружия, начиная от крылатых ракет и заканчивая управлением бомбами. Кроме того, при необходимости самолет может вести воздушный бой с истребителями противника, есть возможность установки станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.