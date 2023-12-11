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РИА Новости

Штурмовики-добровольцы ЮВО высоко оценили новый броневик

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Бронеавтомобиль "Тигр-М"
Бронеавтомобиль "Тигр-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Вергун

Штурмовики добровольческого подразделения ЮВО высоко оценили новый броневик

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа, выполняющие задачи на запорожском направлении в районе поселка Работино, высоко оценили качества нового бронеавтомобиля.

Как пояснил РИА Новости водитель одного из таких автомобилей, машина прибыла в зону специальной военной операции не так давно. Автомобиль получил усиленную броню и другие модернизации, увеличившие его живучесть. По словам военного, машина отличается простотой использования, надежностью и эргономичностью. За короткий срок при помощи броневика уже были проведены несколько операций.

"Решение задач стало безопасней. Автомобиль выдерживает больше чем простой "Камаз" или УАЗ. На нем ехать надежней. Осколки крупных калибров он сдержит и выполнит задачу. Этот автомобиль очень спасает и при завозе штурмовых групп. Мы можем завезти их дальше. Ну и при вывозе раненых. Ты их грузишь, и уверен, что их довезешь. <…> Сочетание мощного двигателя, брони и проходимости", - рассказал РИА Новости водитель штурмового подразделения.

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  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
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