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ТАСС

В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством и военным преступлением

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Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777
Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777.
Источник изображения: Global Look Press/Keystone Press Agency

Поставки оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта и ведут к катастрофе, уверен международный обозреватель Ро Чжу Хён, чей материал опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Военная помощь, оказываемая Украине - это самоубийственный поступок и военное преступление, которое приводит к затягиванию конфликта. Такое мнение выразил в своей статье международный обозреватель Ро Чжу Хён, материал был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Военная помощь марионеточной клике [Владимира] Зеленского, которая, став верным прислужником США, ведет несправедливую опосредованную войну против России - страны соотечественников, является концентрированным проявлением враждебности к России, военным преступлением против мира, проводящим к затягиванию кровавой ситуации на Украине", - говорится в статье под заголовком "Безрассудная военная помощь Украине - самоубийственный поступок, ведущий к катастрофе".

В материале для ЦТАК северокорейский аналитик подвергает критике "косвенные поставки" Украине снарядов калибра 155 со стороны Южной Кореи, о рекордных объемах которых ранее сообщила американская газета The Washington Post. "Это является проявлением крупнейшего проамериканского раболепия, ошеломляющего даже Запад, пронизанный до мозга костей русофобией", - считает северокорейский обозреватель.

В статье The Washington Post, опубликованной 4 декабря, утверждается, что "косвенные поставки" снарядов калибра 155 мм из Южной Кореи оказались больше, чем объем поставок из Европы. В то же время Министерство национальной обороны Республики Корея, комментируя эту информацию, подчеркнуло, что позиция Сеула остается неизменной, и он не поставляет летальное оружие, в том числе снаряды, на Украину.

О "косвенных поставках"

Весной газета "Тона ильбо" сообщила, что Республика Корея поставит США примерно 500 тыс. снарядов калибра 155 мм в форме ссуды для восполнения американских арсеналов, оскудевших из-за помощи Украине. Газета предположила, что правительство выбрало такую форму контракта, поскольку в этом случае менее вероятна передача Соединенными Штатами снарядов Украине без разрешения Республики Корея. Тогда допускалось, что американские власти не передадут южнокорейские снаряды Украине напрямую, а направят собственные, имеющиеся в распоряжении после пополнения арсенала.

Помимо этого, южнокорейский телеканал Эм-би-си сообщал, что из Южной Кореи на американские базы в Германии было отправлено не менее 300 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из запасов южнокорейских вооруженных сил. В апреле также произошла утечка, как утверждалось, американских секретных документов. В одном из них говорилось, что глава управления национальной безопасности Ким Сон Хан якобы предложил поставить 330 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм Польше вместо прямых поставок на Украину. 

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Страны
Германия
КНДР
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
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