«Сухой» в воздухе: как будет развиваться истребитель Су-35С

Самолеты продемонстрировали свои уникальные возможности при перелете президента России на Ближний Восток

Во время перелета в Абу-Даби борт № 1 — самолет президента Владимира Путина — сопровождали истребители ВКС России Су-35С с полным набором вооружения «воздух – воздух». Этот полет уже назвали лучшей рекламой отечественных истребителей. Хотя разработка и становление этого самолета шли не просто — проект даже был приостановлен. Как будет дальше развиваться этот перспективный авиационный комплекс и какие новые возможности дадут Су-35 российским ВКС — в материале «Известий».

«Регион неспокойный»

Сопровождение выполнялось в несколько этапов, согласно программе полета Верховного главнокомандующего. На каждом из них самолеты проходили промежуточное обслуживание на аэродромах силами летного состава передовой авиационной команды, сообщили позже сами авиаторы.

Уникальная воздушная операция не относится к типовым задачам летчиков ВКС России, но они с ней справились.

В ходе полета борта № 1 над территорией Ирана к эскорту присоединились иранские истребители F-4, а над Персидским заливом группу сопровождали «Миражи» Объединенных Арабских Эмиратов.

Многоцелевые истребители Су-35С, сопровождавшие самолет с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на аэродроме в Абу-Даби Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Столь серьезное сопровождение объяснил Дмитрий Песков: «Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это безопасные страны, то окружение, регион смежный, полно опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности главы РФ».

Для многоцелевого истребителя Су-35С дальние полеты для сопровождения других самолетов или несения боевого дежурства не являются какими-то редкими задачами. Сегодня Су-35С — одна из основных боевых машин ВКС России, и не только в специальной военной операции.

Пришел на смену Су-27

Многоцелевой истребитель Су-35С разработан ОКБ им. П.О. Сухого как глубокая модернизация и развитие не менее легендарного Су-27. История проекта уходит своими корнями в работы по созданию многоцелевой модификации Т-10М/Су-27М, которые были начаты еще в первой половине 1980-х годов.

Модификация в то время создавалась против американского самолета F-15. Обновленный Су-27 должен был гарантированно превосходить американского одноклассника в воздушном бою за счет сверхманевренности, богатого набора вооружения и за счет новой более совершенной РЛС.

Истребитель Су-27 в цехе авиаремонтного завода Минобороны России Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В то же время после появления в США новой управляемой ракеты «воздух – воздух» средней дальности AMRAAM AIM-120 возникла необходимость нашего адекватного ответа. Так, к 1990-м годам свет увидела новая советская ракета Р-77 РВВ-АЕ с активной радиолокационной системой наведения, которая позволяла обеспечить выполнение принципа «выстрелил и забыл».

В 1985 году был подготовлен эскизный проект Су-27М со всеми новшествами радиоэлектроники и систем вооружения. Первый полет прототип Т-10М-1 совершил в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова в Раменском 28 июня 1988-го. Самолет поднял в воздух ведущий летчик-испытатель ОКБ Олег Григорьевич Цой.

В начале 1990-х годов была выпущена опытная партия в 12 самолетов, которые приступили к испытаниям. Но времена были тяжелые, и авиапром начал поиск зарубежных заказчиков новой машины. В 1995 году было даже начато серийное производство Су-35 в Комсомольске-на-Амуре, но выпустили только три самолета. Наконец, 1 августа 1997 года на программе создания Т-10М/Су-35 был поставлен крест в пользу самолета Су-37 с более совершенными двигателями с управляемым вектором тяги. А позже была закрыта и программа Су-37.

В ближнем бою

В 2005 году было принято верное политическое решение о возобновлении разработки Су-35 под индексом Т-10БМ — «большая модернизация». Почти сразу же было начато производство установочной серии нового самолета. Сборку первого прототипа второго поколения Су-35 — Т-10БМ борт № 901 — завершили летом 2007 года.

Самолет приступил к наземным испытаниям. Первый полет состоялся в ЛИИ имени Громова на аэродроме Раменское 19 февраля 2008 года. Новую машину поднял в воздух Сергей Богдан. Серийный Су-35 получил название Су-35С.

Новую машину оснастили двигателями с изменяемым вектором тяги АЛ-41Ф1С — точно такие же установлены на первых самолетах пятого поколения Су-57. Сегодня это одна из самых совершенных в мире силовых установок для истребителей.

Многофункциональный истребитель Су-35С, изготовленный ПАО «ОАК» для передачи Минобороны РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба ПАО «ОАК»

За счет своей аэродинамики и двигателей Су-35С обладает сверхманевренностью — может менять направление полета почти на 180 градусов и делать совершенно невероятные фигуры высшего пилотажа. Эти возможности делают самолет непревзойденным бойцом ближнего воздушного боя.

На нем установлено новейшее радиолокационное оборудование с РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис» и цифровым комплексом бортового управления. Также он оснащен 12 точками подвески самого разнообразного вооружения.

Самолет-солдат

Су-35С несет полный спектр ракет «воздух – воздух»: малой дальности семейства Р-73, средней дальности Р-77 и даже сверхбольшой дальности — уникальные Р-37М (дальность действия до 300 км). Кроме того, Су-35С несет ударное вооружение «воздух – земля» — управляемые ракеты, бомбы, бомбы с УМПК. Уникальная машина и настоящий самолет-солдат.

Во время авиасалона МАКС-2009 на период с 2012 по 2015 год был подписан контракт о поставках ВВС России 48 самолетов Су-35С. Позже, уже в середине 2010-х годов, заключили дополнительное соглашение. Производство серийного многоцелевого истребителя Су-35С велось на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Юрия Гагарина.

Летчик истребителя Су-35С во время боевого вылета в зоне спецоперации Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Таким образом, пройдя крайне сложный период 1990-х годов и, по сути, выйдя в совершенно новом облике в 2000-е годы, Су-35С стал, видимо, лучшим истребителем воздушного боя современности.

И это как раз тот случай, когда нет большой разницы в номинальной цифре номера поколения самолета. Су-35С сегодня — это эффективный, работающий, боевой самолет.

Дмитрий Корнев