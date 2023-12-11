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ТАСС

В Болгарии со скандалом одобрили поставку Украине партии неисправных ракет

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Источник изображения: AP Photo/ Valentina Petrova, архив

Оппозиция в парламенте страны определила это решение как "стыдное и опасное", обвинив правящее большинство в стремлении разоружить армию

СОФИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Правящее большинство болгарского парламента одобрило предложение о выделении дополнительной военной помощи Украине. Вооруженным силам Украины будут предоставлены неисправные или не нужные болгарской армии переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты, сообщает Болгарское национальное радио.

Оппозиция определила решение как "стыдное и опасное", обвинив правящее большинство в стремлении разоружить армию.

Министр обороны Тодор Тагарев с парламентской трибуны подчеркнул, что "помощь Украине является приоритетом правительства", его выступление сопровождалось скандированием "Отставка!" со стороны оппозиции.

Ранее при обсуждении решения о поставке бронетранспортеров, несмотря на возражение президента, наложившего на соглашение вето, в парламентском зале дело едва не дошло до рукопашной схватки между депутатами партии "Возрождения" и правящего объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгарии". Лишь благодаря усилиям охранников, которые выстроили живую стену между противоборствующими политиками, столкновение ограничилось острыми репликами, а после срочно объявленного перерыва ситуация нормализовалась.

В сентябре парламент уже одобрял выделение Украине ракеты типа 5В55Р для зенитно-ракетного комплекса С-300 с дефектами и боеприпасы для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56 мм, которые болгарским военным были не нужны. Заседание тогда также сопровождалось скандалами. 

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Страны
Болгария
Украина
Продукция
С-300
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