"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)

ABC News: украинский офицер назвал планы контрнаступления ВСУ провальными

Планы Киева "разгромить" российскую армию в ходе контрнаступления провалились, сообщает ABC News. По словам офицера ВСУ, оно было обречено с самого начала.

Спустя почти полгода после начала летнего контрнаступления Украины офицер, который повел свои войска в одно из ключевых первых сражений, назвал операцию провальной и обреченной с самого начала.

Закаленный в боях лейтенант Николай Мельник возглавлял свою роту в составе 47-й механизированной бригады во время атаки на южном фронте в Запорожской области в начале июня. "Это провал, — сказал он об операции, в которую Украина с западными союзниками вложили так много средств. — Если весь смысл контрнаступления сводился к захвату двух-трех сел в районе Бахмута и на Запорожском направлении, то успеха все же удалось достичь. Но не если речь идет о приближении к Крыму с фактическим продвижением всего на 10 километров или около того [в сторону Мелитополя]".

Тридцативосьмилетний мужчина говорит, что провал операции на ранних стадиях обусловлен ошибками планирования высших командиров. "Виноваты те, кто это одобрил, — сказал он. — Они прекрасно осознавали численность нашей армии и ситуацию со снабжением. Они должны были оценить силы противника и сказать: „Остановитесь, этот план не работает и не сработает‟". После ранних неудач ВСУ адаптировались и с тех пор ведут куда более изнурительные для противника бои на южном фронте.

Прогресс идет медленно. Лейтенант Мельник принес ради своей страны огромную жертву. В первые дни контрнаступления он лишился ноги, наступив на мину. Впоследствии ему вручили одну из высших воинских наград Украины — орден Богдана Хмельницкого. Он решил рассказать свою версию событий, ведь стране важно признать правду о том, что конкретно пошло не так.

В июне, когда контрнаступление началось, на него возлагались большие надежды, а планирование заняло месяцы. Западные страны предоставили ВСУ быстроходные танки и боевые машины, а также запас боеприпасов. НАТО обеспечила общевойсковую подготовку украинских солдат.

Перед контрнаступлением лейтенанта Мельника с товарищами отправили в Германию. По его словам, американские инструкторы даже воссоздали ландшафт, по которому они должны были проводить наступательные действия на юге Украины, чтобы подготовиться к предстоящим решающим сражениям. "Еще в феврале стало ясно, что и как мы будем штурмовать", — сказал он. Но ключевые части планов просочились в Интернет и дали русским время организовать оборону. "Утечка произошла между февралем и концом апреля, когда эта информация появилась", — сказал он.

В апреле говорили, что 21-летний военнослужащий Национальной гвардии США разместил в игровом чате разведданные Пентагона и слайды брифингов. Вскоре материал попал в соцсети. Вину по уголовным обвинениям предполагаемый преступник не признает. Строго засекреченные документы включали информацию, относящуюся к плану контрнаступления Украины.

В то время один из ключевых советников президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк никак не раскритиковал тот факт, что их планы стали достоянием общественности. "Нет документов, в которых указывалось бы место начала контрнаступления", — сказал он. Тогдашний министр обороны Алексей Резников преуменьшил значение утечек, назвав их помесью правды и лжи. "Информация, которая действительно соответствует действительности, потеряла актуальность", — заявил он в апреле. Но лейтенант Мельник считает, что ключевая информация все же попала в руки русских. "Когда сначала читаешь, где будешь атаковать, а затем открываешь план боя и видишь те же указания, то понимаешь, что [русские] подготовились, они не идиоты", — подчеркнул он.

Пока Украина готовилась к контрнаступлению, у российских войск был не один месяц на укрепление района к югу от Запорожья траншеями, туннелями, противотанковыми рвами и минными полями. Неизвестно, какую роль в этом сыграли утечки или план был такой изначально, поскольку перерезать российские линии снабжения удобнее всего было на южном направлении в сторону Мелитополя. Неоспоримый факт в том, что у России было много времени на подготовку оборонительных рубежей и максимальное затруднение попыток ВСУ закрепиться на юге.

В рукаве у России был еще один туз. Украина стала пионером использования беспилотников на поле боя, но и Россия не отставала. С помощью разведывательных дронов на Запорожском направлении она могла видеть, откуда Украина атакует. Она была готова и ждала возможности сорвать давно планировавшееся контрнаступление.

Русские подготовились лучше, чем все думали

Лейтенант Мельник говорит, что его батальон должен был атаковать из Орехова в направлении села Роботино, обойти его с восточного фланга и атаковать первые оборонительные рубежи русских. Этот план не выдержал и первого контакта. "На корпусном планировании, где я присутствовал, нарисовали идеальную картину с преодолением 15 километров в первый день, заходом во фланг противника и дальнейшим наступлением. Но реальность тогда была немного другой, — рассказал он. — Из 15 километров наша задача превратилась в пять, а во время боя стало ясно, что мы физически не сможем продвинуться дальше, чем на один".

Еще одним серьезным изъяном планирования лейтенант Мельник считает недооценку высшим командованием мощи российских оборонительных рубежей и способности солдат за них держаться. "Вся стратегия заключалась в том, что они увидят нас, испугаются и начнет отступать, — сказал он. — Но они не собирались этого делать, защита была надежной".

Издание ABCсвязалось с генштабом ВСУ для с просьбой прокомментировать версию лейтенанта Мельника. Ведомство уклонилось от ответа и сослалось вместо этого на недавние комментарии главкома Валерия Залужного на страницах журнала The Economist.

В статье от первого ноября генерал сравнил текущую обстановку с конфликтами прошлого и назвал ее тупиком с возможностью крупного технологического прорыва любой из сторон. "Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик", — отметил он, признав, что"глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет".

Как Россия доминировала в небе

При продвижении на юг бригаду лейтенанта Мельника ждали и другие сюрпризы. "Минных полей было больше, чем у нас на картах, как и непредвиденных засад с ПТУРами", — сказал он. Также сказалось отсутствие прикрытия с воздуха. НАТО хотела от украинцев общевойскового контрнаступления без военно-воздушных сил. "Способа [прорвать оборонительные рубежи] без авиации не было, — признал он. — План не мог сработать без полного преимущества как минимум в артиллерии и средствах ПВО".

Тем временем Россия для уничтожения наступающих войск на передовой использовала ударные вертолеты. "Ка-52 просто взлетели и разбили нашу колонну", — сказал лейтенант Мельник. Способность России беспрепятственно задействовать этот вид авиации еще сильнее затруднила контрнаступление Киева и привела к росту потерь. Как отметили в министерстве обороны Великобритании, вертолеты "дорого обошлись Украине".

Эксперт по стратегическим исследованиям профессор Филлипс О'Брайен (Phillips O'Brien) утверждает, что украинские войска на передовой были бы лучше защищены, отправь США ATACMS до начала контрнаступления. "Это решение заняло слишком много времени и показывает, как именно можно было помочь Украине раньше", — написал он в соцсетях.

Сейчас на Украине настроение куда мрачнее, чем было до начала контрнаступления. Запланированного прорыва не произошло, а опасения по поводу будущей военной помощи со стороны США все возрастают.

Приближается зима, конфликт вот-вот разменяет третий год, а мировое внимание переключилось на Израиль и Газу. Их противостояние уже привело к сокращению поставок артиллерии на Украину и перенаправлению американских запасов 155-мм снарядов в Израиль. Однако Украина следует за лучиками надежды в виде усиления дальнобойных атак на Крымский полуостров и прогресса на восточном берегу реки Днепр.

На прошлой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель привел этот прогресс в качестве доказательства того, что контрнаступление не провалилось. "Во-первых, чрезвычайно важно то, как украинская армия добилась огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра в Херсонской области", — сказал он в интервью Kyiv Independent.

Опасения по поводу отсутствия на передовой добротных сил ВСУ

В настоящее время лейтенант Мельник проходит реабилитацию. Он уверен, что еще повоюет, когда установит протез и сможет вернуться на службу. Несмотря на тяжелое ранение в первые дни контрнаступления, он поддерживает связь с товарищами и верит, что конфликт находится на переломном этапе.

В октябре генерал ВСУ Александр Тарнавский, командующий группировкой войск на южном фронте, назвал взятие Токмака "минимальной целью" контрнаступления. Пока что эта цель остается иллюзорной, и лейтенант Мельник не верит в ее достижение раньше Рождества. "Только если Россия падет, но и этот вариант тоже нереален. Существует три линии обороны, а сам Токмак представляет собой укрепрайон с круговой линией обороны и подземными укрытиями."

У Мельника большой опыт работы в рядах ВСУ, но стране, по его мнению, явно не хватает хороших солдат на передовой. "Это были глубоко мотивированные люди, — сказал он о тех, кто погиб и был ранен в ходе контрнаступления. — А теперь правительство посылает мобилизованных, которые пошли на фронт не добровольно. Этим новым бойцам недостаточно четко объяснили задачи, и у них слабый моральный дух".

Мельник беспокоится, что количественное преимущество России будет трудно преодолеть. "Никакой героизм не покроет нехватку оружия. У них больше танков, больше техники, больше самолетов, больше мин, больше людей. Мы можем произвести все, что захотим, но героизм рано или поздно сойдет на нет, потому что люди кончатся".

Несмотря на все это, Мельник продолжает мечтать о победе Украины. "Есть такое выражение: увидеть Париж и умереть, — сказал он. — А я мечтаю увидеть сожженный Кремль, выкурить там сигарету и выпить хорошего шотландского виски с сигарой. Это моя мечта. А что будет после — не так важно".

Автор: Стив Кэннон (Steve Cannane), Шон Кингма (Shaun Kingma)