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ТАСС

СМИ: США начали сомневаться в том, что Украина должна определять условия победы

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Флаг США в Киеве
Флаг США в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Nariman El-Mofty

Как сообщил портал The Messsenger, в ноябре и декабре между представителями Вашингтона и Киева прошли встречи, на которых участники признали, что цели украинского контрнаступления не были достигнуты и "невелики шансы, что будут достигнуты, особенно в случае приостановки американской помощи"

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставили под вопрос сохранение своей позиции в том, что киевские власти должны самостоятельно определять условия победы, сообщил портал The Messenger.

По его сведениям, в ноябре и декабре между представителями американских и киевских властей прошли встречи, на которых участники признали, что цели украинского контрнаступления не были достигнуты и "невелики шансы, что будут достигнуты, особенно в случае приостановки американской помощи". Как указывает The Messenger, на одной из встреч "американские участники зашли так далеко, что предложили пересмотреть давнюю политику США об определении Украиной условий победы в войне".

Вместе с тем, одно из должностных лиц американской администрации заявил изданию, что США продолжат придерживаться политики, согласно которой "Украине самой решать, как определять победу и как эта война должна закончиться".

Помимо этого, на встрече также поднимался вопрос "ухудшения отношений между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и рядом украинских генералов, в том числе главкома [ВСУ] Валерия Залужного" и то как это может повлиять на течение конфликта.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно заявляли, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация. 

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