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Интерфакс-АВН

Специалисты NASA вернули к работе телескоп Hubble

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Hubble
Hubble.
Источник изображения: NASA

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства в пятницу вернули к работе телескоп Hubble.

"NASA возобновило проведение научных исследований космическим телескопом Hubble в пятницу, 8 декабря", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным NASA, к работе были возвращены две основные камеры телескопа. Специалисты планируют возобновить работу спектрографов обсерватории позднее в этом месяце.

23 ноября телескоп был автоматически переведен в безопасный режим системой из-за неверных показаний одного из гироскопов, устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве. После вмешательства инженеров все три гироскопа функционируют штатно.

Ранее в ноябре Hubble несколько раз переходил в безопасный режим из-за неисправного гироскопа, после чего специалистам приходилось вновь возвращать его к работе.

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США
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NASA
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