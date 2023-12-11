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Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

IS: оценка Запада Путиным шокировала президента Финляндии Ниинистё

Президент Финляндии Ниинистё рассказал о своих отношениях с Путиным и о том, как Хельсинки относился к Москве на протяжении многих лет, пишет IS. Некоторые высказывания российского президента шокировали финна, а некоторые навели на размышления.

Финляндия всегда была начеку, когда дело касалось России, сказал Саули Ниинистё в интервью немецкой газете Zeit.

Ниинистё вспоминает выражение, которое он раньше часто повторял: "Казак берет все, что плохо лежит".

"Это довольно емко описывает наше восприятие: когда дело касается России, всегда нужно быть начеку. Я никогда не забуду речь Путина десятилетней давности, которая меня потрясла", — говорит Ниинистё.

По воспоминаниям Саули Ниинистё, тогда Путин охарактеризовал Запад и жителей западных стран как эгоцентричных гедонистов-декадентов и заявил, что именно поэтому Запад слаб.

"Я сравнил это с разговорами, которые у меня были с Путиным, и понял, что он действительно так думает. Это очень опасно".

По мнению президента Ниинистё, работая с Россией, нужно выражать свои мысли очень ясно и четко. Саули Ниинистё уверен, что Россия часто его проверяла.

Ниинистё назвал одним из примеров миграционный кризис 2015 года, когда Россия отправляла людей через границу в Финляндию. Ниинистё вспомнил свою встречу с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, в самом начале встречи и несколько неожиданно, Саули Ниинистё заговорил о происходящем на границе.

Позже президент Ниинистё признался, что он намеренно поднял вопрос о ситуации на восточной границе в присутствии прессы.

"Я действительно хотел поднять эту тему, которая вызвала большой интерес и замешательство в Финляндии. И он вполне был готов ответить", — сказал Саули Ниинистё.

Ниинистё также напомнил Zeit, что он отстаивал право Финляндии принимать решения самостоятельно, когда в ноябре 2021 года Путин потребовал, чтобы НАТО не расширялась.

"Возвращаясь к той поговорке, казак ничего не возьмет, если действовать решительно. Какое послание можно передать Европе? Я считаю, что россияне и Путин воспринимают только язык силы. Сегодня мы, конечно, находимся в совершенно ином измерении".

После начала конфликта на Украине Ниинистё часто давал интервью международным СМИ относительно России. Ведь Саули Ниинистё даже называют "суфлером Путина".

Например, в 2022 году Ниинистё рассказал CNN, что до начала кризиса на Украине Путин был решительным и непоколебимым. Тогда он предположил, что у Путина есть сильное, даже навязчивое желание восстановить географические границы Матушки России.

"Он очень ожесточен, его гнев только растет. Все идет от идеи о Матушке России, и Украина была частью этого пространства. Он поставил себе задачу восстановить Матушку Россию".

В феврале Ниинистё задали вопрос о Путине, когда он приехал с визитом в резиденцию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Ниинистё тогда сказал, что ему кажется, что Путин поставил на конфликт все, как в покере.

"Думаю, его собственная судьба зависит от военных действий, и это опасно".

Автор: Ина Кауппинен (Ina Kauppinen)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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NATO
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1 комментарий
№1
11.12.2023 03:40
А что , собственно , не устраивает этого премьера ? Любая цивилизация хочет существовать в своих собственных границах ( кроме Запада конечно , который как раз и действует по пословице приписанной казакам , но выдуманной теми же врагами России  на этом западе ... это не наша пословица , а их) и Россия является цивилизацией , так как объединяет в общество сотни  разных народов. Видимо этот господин осознает шаткость  существования своего государства и законность прав  на обладание северными территориями Финляндии , которые никакого отношения не имели  к Великому  княжеству Финляндия , а до этого к герцогству Финляндия в составе Швеции ... эти земли были напрямую отвоеваны русскими царями у Швеции , а затем как всегда по благородству души  русских царей отданы вновь образованному  Великому княжеству Финляндия . А что разве одна Финляндия так появилась ни с того, ни с чего на карте мира ? А Прибалтика , за  которую вообще то были шведам еще и деньги уплачены , хотя они и потерпели поражение в Северной войне... а  Украина ? Аналогий масса и обратите внимание , никто кроме России не проявлял такую щедрость , все  (великие державы запада) только хапали , развивали свою колониальную систему. Есть простой и очевидный для разумного человека способ сохранить себя и свои территории (раз уж так сложилось исторически ) -ДРУЖИТЬ С РОССИЕЙ ... А НЕ ПУСКАТЬ НАТО К ЕЕ ГРАНИЦАМ . Иначе, у вас нет перспектив... это элементарные истины ... я  все время удивляюсь , что на Западе уже нет людей хоть с немного развитым интеллектом (в политике ) , все выродились .
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