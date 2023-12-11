Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)

IS: оценка Запада Путиным шокировала президента Финляндии Ниинистё
Президент Финляндии Ниинистё рассказал о своих отношениях с Путиным и о том, как Хельсинки относился к Москве на протяжении многих лет, пишет IS. Некоторые высказывания российского президента шокировали финна, а некоторые навели на размышления.
Финляндия всегда была начеку, когда дело касалось России, сказал Саули Ниинистё в интервью немецкой газете Zeit.
Ниинистё вспоминает выражение, которое он раньше часто повторял: "Казак берет все, что плохо лежит".
"Это довольно емко описывает наше восприятие: когда дело касается России, всегда нужно быть начеку. Я никогда не забуду речь Путина десятилетней давности, которая меня потрясла", — говорит Ниинистё.
По воспоминаниям Саули Ниинистё, тогда Путин охарактеризовал Запад и жителей западных стран как эгоцентричных гедонистов-декадентов и заявил, что именно поэтому Запад слаб.
"Я сравнил это с разговорами, которые у меня были с Путиным, и понял, что он действительно так думает. Это очень опасно".
По мнению президента Ниинистё, работая с Россией, нужно выражать свои мысли очень ясно и четко. Саули Ниинистё уверен, что Россия часто его проверяла.
Ниинистё назвал одним из примеров миграционный кризис 2015 года, когда Россия отправляла людей через границу в Финляндию. Ниинистё вспомнил свою встречу с тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, в самом начале встречи и несколько неожиданно, Саули Ниинистё заговорил о происходящем на границе.
Позже президент Ниинистё признался, что он намеренно поднял вопрос о ситуации на восточной границе в присутствии прессы.
"Я действительно хотел поднять эту тему, которая вызвала большой интерес и замешательство в Финляндии. И он вполне был готов ответить", — сказал Саули Ниинистё.
Ниинистё также напомнил Zeit, что он отстаивал право Финляндии принимать решения самостоятельно, когда в ноябре 2021 года Путин потребовал, чтобы НАТО не расширялась.
"Возвращаясь к той поговорке, казак ничего не возьмет, если действовать решительно. Какое послание можно передать Европе? Я считаю, что россияне и Путин воспринимают только язык силы. Сегодня мы, конечно, находимся в совершенно ином измерении".
После начала конфликта на Украине Ниинистё часто давал интервью международным СМИ относительно России. Ведь Саули Ниинистё даже называют "суфлером Путина".
Например, в 2022 году Ниинистё рассказал CNN, что до начала кризиса на Украине Путин был решительным и непоколебимым. Тогда он предположил, что у Путина есть сильное, даже навязчивое желание восстановить географические границы Матушки России.
"Он очень ожесточен, его гнев только растет. Все идет от идеи о Матушке России, и Украина была частью этого пространства. Он поставил себе задачу восстановить Матушку Россию".
В феврале Ниинистё задали вопрос о Путине, когда он приехал с визитом в резиденцию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Ниинистё тогда сказал, что ему кажется, что Путин поставил на конфликт все, как в покере.
"Думаю, его собственная судьба зависит от военных действий, и это опасно".
Автор: Ина Кауппинен (Ina Kauppinen)