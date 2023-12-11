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ЦАМТО

Минобороны Словении закупит ЗРК IRIS-T SLM

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 декабря. Словения примет участие в совместных закупках систем ПВО IRIS-T SLM в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI).

Как сообщило Минобороны Словении, в Берлине 6 декабря состоялась церемония подписания государственными секретарями по вопросам обороны Словении и Германии Дамиром Чрнчецем и Бенедиктом Циммером программного соглашения между министерствами обороны об участии Словении в этой европейской инициативе.

В октябре прошлого года на полях министерской встречи НАТО Республика Словения вместе с 14-ю другими странами подписала письмо о намерениях присоединиться к возглавляемой Германией Европейской инициативе "Небесный щит". По состоянию на июль этого года к программе присоединились уже 19 европейских стран. Словения стала первой из стран-участниц инициативы, подписавшей программное соглашение с Германией о приобретении систем IRIS-T SLM.

В августе этого года был подписан меморандум о взаимопонимании по совместным закупкам систем противовоздушной обороны в рамках европейской инициативы "Небесный щит", обеспечивающий основу для создания механизма совместных закупок средств ПВО. В соответствии с меморандумом, заинтересованные государства могут заключать отдельные программные соглашения для реализации конкретных проектов, в которых будут определены финансовые обязательства, а определенная в меморандуме центральная закупочная организация будет уполномочена выполнять контракты.

Таким образом, Министерство обороны Словении заключило с немецкой стороной программное соглашение о сотрудничестве по закупке систем IRIS-T SLM, согласно которому Словения приобретет ЗРК средней дальности у немецкой Diehl Defense GmbH.

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Германия
Словения
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NATO
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