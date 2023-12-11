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Известия.ru

Россия может в ближайшее время закрыть свой сектор Арктики от недружественных стран

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Тимин

В Госдуме изучают вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран. Об этом корреспонденту «Известий» на полях форума «Арктика: территория возможностей» рассказал депутат Николай Новичков, член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока.

По словам депутата, он занимается проработкой этого вопроса во взаимодействии с комитетом Госдумы по обороне и планирует включить его в повестку дня парламента.

В ходе выступления на панельной сессии «Зона особого внимания: обеспечение комплексной безопасности в Арктике» Николай Новичков обратил внимание на усиление попыток недружественных государств использовать историческое пространство российской Арктики в своих военных и экономических целях без согласования с Россией.

По мнению депутата, закрывать российский сектор Арктики необходимо уже сегодня, не дожидаясь денонсации международных-правовых актов, участником которых Россия стала в период потепления отношений с странами НАТО.

«С учетом того что после принятия поправок в Конституцию 2020 года мы национальное право поставили выше международного, нам никто не мешает игнорировать это требование (Конвенцию ООН в части 12-мильной зоны тервод. — Ред.) уже сейчас», — заявил корреспонденту «Известий» Новичков на полях форума.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву в 1997 году, тем самым отказавшись от секторального подхода по определению арктических границ, которого наше государство придерживалось с 1926-го. После ратификации Конвенции территорией России считается лишь 12-мильная Арктическая зона, прилегающая к береговой линии материка и островов, остальные воды Арктики признаются открытыми для свободного мореплавания. Эту особенность Конвенции во враждебных целях сейчас активно используют государства НАТО, направляя боевые корабли, подлодки и самолеты в экономическую зону России в Арктике.

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Россия
Компании
ООН
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2020-й год
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