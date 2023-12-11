Автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева приняли на вооружение полиции

Соответствующее постановление кабмина подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"5,45-мм автомат Калашникова АК-12, 7,62-мм автомат Калашникова АК-15, 9-мм модульный пистолет Лебедева (индекс МПЛ) и 9-мм модульный пистолет Лебедева для выполнения специальных задач (индекс МПЛ1) приняты на вооружение органами внутренних дел Российской Федерации. Соответствующее постановление правительства РФ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин", - сообщили в концерне.

Как напомнили в "Калашникове", ранее АК-12 и АК-15 были приняты на вооружение российской армии, а пистолеты МПЛ и МПЛ1 - на вооружение Росгвардии.

"Постановление правительства - чрезвычайно важное событие для концерна. В первую очередь оно свидетельствует о высоком доверии к нашим изделиям со стороны государства. Во-вторых, концерн получает возможность участвовать во всех госконтрактах органов внутренних дел. А в масштабах всей страны "Калашников" в очередной раз подтвердил, что остается главным оружейным брендом России", - привели в пресс-службе слова президента "Калашникова" Алана Лушникова.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 году. Пистолет Лебедева компактный предназначен для замены пистолета Макарова, а модульный пистолет - для замены в подразделениях Росгвардии пистолета Ярыгина 6П35. АК-12 - общевойсковой автомат калибра 5,45 мм, обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Он имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева - ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева - орденом "За военные заслуги".