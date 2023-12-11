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ТАСС

Польский генерал считает, что Зеленскому стоит уйти в отставку

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Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак.
Источник изображения: discover24.ru

Вальдемар Скшипчак заявил, что "Украина, конечно, не победит на поле боя, потому что у нее нет возможности выиграть эту войну"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, чтобы прекратить конфликт среди военного руководства страны. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Rzeczpospolita бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Я солдат, но скажу, что разжигание конфликтов между военачальниками, которые командуют на фронте, - это очень плохой путь к укреплению своей позиции, и это сейчас делает Зеленский. Наоборот, он свою позицию сильно ослабляет, и, возможно, настало время для того, чтобы Зеленский, который наверняка устал от происходящего и от тех больших усилий, которые он вкладывал во все. Нужно, чтобы он ушел, потому что на самом деле то, что он делает сейчас, когда речь идет о беспорядках в Киеве, точно Украине и делу Украины не служит. Это также вызывает беспокойство у коалиции поддержки, которая поддерживает Украину. И все задаются вопросом, есть ли смысл продолжать поддерживать Украин. <...> То есть киевские политики с Зеленским во главе вмешиваются в командование, и последствия этого вмешательства были видны в Бахмуте, в Авдеевке, где Зеленский велел бороться некие за символы без оперативной цели", - приводит газета слова Скшипчака.

Польский генерал также отметил, что президент Украины не сможет добиться тех целей, которые он сформулировал. "Ясно видно, что цели, которые ставил перед Зеленский, если он их не переопределит, точно не будут достигнуты. Он не добьется того, что задумал, то есть освобождения оккупированной [территории] Украины. И это то, что он обещал украинскому народу, и то, чего от него ожидает украинский народ. Но, на мой взгляд, это невозможно реализовать", - также заявил Скшипчак.

Польский генерал также считает, что прекращение помощи от США однозначно приведет к поражению Украины. "Если американцы, главный донор военной техники, боеприпасов, лишат притока этих средств Украину, украинцев ждет поражение. И это не изменит ситуация на поле боя. И это не изменит героизм украинцев, которые воюют действительно очень хорошо", - приводит газета слова Скшипчака. "Украина, конечно, не победит на поле боя, потому что у нее нет возможности выиграть эту войну", - также отметил он. 

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Украина
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