Украину предупредили о потере очередного спонсора (The Economist, Великобритания)

The Economist: если США не возобновят помощь, Украина лишится и поддержки ЕС

Пока Россия наращивает производство вооружений, на Западе угасает желание помогать Украине, пишет The Economist. Если американский конгресс не возобновит поддержку ВСУ, европейцы им ничем не помогут.

Поставки оружия сокращаются, поскольку Америка и Европа устали от затяжного конфликта на Украине

Америка гордится тем, что является "мировым арсеналом демократии". Но сейчас ее огромные возможности иссякают из-за политического паралича. Вопреки всем предупреждениям о том, что средства для Украины к концу года закончатся, шестого декабря республиканцы в сенате заблокировали законопроект, предусматривающий чрезвычайные расходы на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и другие приоритеты национальной безопасности.

Заведомо двухпартийный законопроект стал заложником политических распрей. Даже самые проукраинские республиканцы требуют, чтобы в обмен на одобрение пакета на 111 миллиардов долларов демократы согласились на жесткие ограничения миграции через южную границу. Президент Джо Байден признал, что пограничная система “сломалась”, но требования республиканцев отверг как чересчур “радикальные”. Пока переговоры продолжаются. Но если они дойдут до 2024 года, как опасаются некоторые в конгрессе, то найти общий язык в суматошный сезон выборов станет еще труднее.

Поставки американского оружия, необходимого Украине для боевых действий, стремительно сокращаются. Основной их инструмент — президентские полномочия по передаче вооружений, которые позволяют Пентагону поставлять союзникам оружие непосредственно со складов, которые впоследствии пополняются. Теоретически на “президентском” счету у Пентагона еще имеется порядка пяти миллиардов долларов, но в банке для пополнения арсеналов средств осталось менее миллиарда. И высшее командование наверняка не захочет отдавать больше, чем сможет выкупить.

На долю президентских полномочий приходится 25 миллиардов из общей военной помощи на 44 миллиардов долларов, предоставленной США Украине с начала боевых действий. Пик сокращений арсеналов пришелся на январские пять миллиардов долларов, когда Америка вооружала Украину для летнего контрнаступления. Нынешний же средний трехмесячный показатель — напротив того, самый низкий с февраля 2022 года. Еще один способ передачи оружия — закупка непосредственно у компаний в рамках инициативы содействия безопасности Украины, но эти поставки могут занять месяцы или годы.

Удар уже ощущается на фронте. Летом украинские силы ежемесячно выпускали порядка 220 000 – 240 000 снарядов большего калибра (152 и 155 мм), но вскоре эта цифра упадет до 80 000 – 90 000, отмечает эксперт Майкл Кофман. Но даже эти цифры гораздо больше, чем производят Америка и европейские страны — примерно 28 000 и 25 000 каждый месяц соответственно.

Американская поддержка ослабевает, и европейские страны даже опередили США. По расчетам Кильского института, совокупные обязательства Европы перед Украиной — будь то национальных правительств и евросоюзных институтов — составили 148 миллиардов евро (160 миллиардов долларов по текущему обменному курсу). Это более чем вдвое превышает 71 миллиард евро, обещанный США с начала боевых действий и до 31 октября, отметил немецкий аналитический центр.

Европейцы опережают Америку и по объемам военной помощи. Но, что важнее всего в сложившихся обстоятельствах, помощь Америки представляла собой лишь краткосрочные обязательства — европейцы же взяли на себя и долгосрочные тоже. Однако по объемам безотлагательной военной помощи Европа все же несколько отстает от США.

Более того, европейские страны не выполнят своего обещания поставить к марту миллион снарядов. Их обещания вообще все чаще вызывают сомнения. Словакия прекратила военные поставки Украине. Венгрия задерживает новый транш помощи со стороны ЕС на сумму 50 миллиардов евро. А конституционный суд Германии и вовсе поверг государственный бюджет в хаос.

Тем временем Россия превзошла Запад в производстве артиллерийских снарядов. Украинская армия окапывается, чтобы отстоять свои позиции. Однако сможет ли она удержать свои позиции, будет зависеть от превратностей западной политики. Если конгресс США так и не соберется с духом и не возобновит свою помощь, европейская поддержка также может рухнуть.