В США объяснили необычную деталь в визите Путина на Ближний Восток

MWM: прибытие Су-35 с Путиным на Ближний Восток показало мощь России

Борт Владимира Путина во время полета из Москвы в Абу-Даби сопровождало звено истребителей Су-35, пишет MWM. Таким образом президент продемонстрировал силу смежным с Ближним Востоком регионам, где ситуация сегодня опасна и непредсказуема.

Шестого декабря ВВС России направили для сопровождения президента Владимира Путина в ходе редкого визита на Аравийский полуостров истребители Су-35С. Это лишь третья поездка российского лидера за пределы бывшего Советского Союза с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года после визитов в Пекин и Тегеран в начале этого года.

Истребители вооружены ракетами “воздух-воздух” Р-77-1 и Р-73 и приземлились в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби рядом с президентским Ил-96.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил по итогам миссии сопровождения: “На протяжении полета президентского самолета до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях, при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса”.

Что же касается цели сопровождения “борта номер один”, то Песков уточнил, что, хотя ОАЭ и Саудовская Аравия — “стабильные, безопасные страны”, смежный регион и его окружение “безусловно, полны опасности и непредсказуемости”.

“Поэтому принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне”, — подытожил Песков.

Министерство обороны России опубликовало ролик с истребителями Су-35С в полете, запечатлев резкий контраст между суровой зимой в месте взлета и выжженной пустыней в месте прибытия. По дальности полета Су-35 значительно опережает любые западные аналоги (и более чем вдвое — американские F-22 и F-35), что делает его идеальным для дальних задач по сопровождению.

Истребители этого типа накопили внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбили в воздушных боях больше самолетов противника, чем их аналоги 21-го века. Они относятся к поколению “4++”, но им не хватает ключевых функций, присущих более современным представителям пятого поколения, — например, активного радара с электронным сканированием и высокой скрытности планера благодаря эффективной площади отражения.

Однако поскольку ввод в эксплуатацию истребителя пятого поколения Су-57 отстает от графика почти на десять лет, элиту российского воздушного флота по-прежнему составляют Су-35, участвовавшие за счет развертывания на Украине в большем числе воздушных боев, чем любые аналоги своего поколения.

Сопровождение Су-35 можно трактовать как демонстрацию силы, тем более что звено Су-35 сыграло важную роль в сирийской войне, ускорив перелом в конфликте после переброски из России в середине 2010-х. Базировавшиеся там Су-35 неоднократно перехватывали израильские и турецкие F-16, чтобы не допустить ударов по сирийским объектам. Совсем недавно, в 2023 году, базирующиеся в Сирии истребители перехватили американские беспилотники MQ-9 Reaper, нарушившие воздушное пространство Сирии. Как минимум один из инцидентов привел к серьезному повреждению американского беспилотника.

Таким образом, Ближний Восток хорошо знаком с возможностями российских истребителей. Хотя Объединенные Арабские Эмираты ранее и проявляли интерес к Су-35, Абу-Даби, похоже, намерен приобрести более совершенные истребители. При этом Су-35 наверняка составят костяк будущего флота соседнего Ирана, который получит свою первую эскадрилью в 2024 году и впоследствии сможет разместить последующие заказы.

Поскольку только западные страны долгое время размещали иностранную авиацию в Персидском заливе, прибытие Су-35, пусть даже на крайне короткое время, было воспринято как сигнал о сдвиге в динамике безопасности региона.

[Российские] истребители прибыли вслед за многочисленными неудачами Запада в сфере безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, Абу-Даби одобрил открытие объекта, связанного с вооруженными силами Китая, и сопротивляется требованиям Запада запретить китайской компании Huawei строить телекоммуникационную инфраструктуру нового поколения, и начиная с 2021 года приобретает китайские истребители.

Уже в Абу-Даби президент Путин назвал ОАЭ “главным торговым партнером России в арабском мире”, подчеркнув, что рост товарооборота в 2022 году составил 67%. Арабское государство сыграло важную роль в замене западного импорта после краха отношений между Россией и Европой. Впоследствии в Эр-Рияде было подписано соглашение о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества, и обе столицы ратуют за дальнейшее сокращение добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+, чтобы остановить тенденцию к снижению цен.

Государства Персидского залива с начала 2022 года сопротивляются мощному нажиму Запада и требованиям отмежеваться от Москвы и нарастить добычу нефти, чтобы лишить Россию ключевых доходов, и этот политический сдвиг так и не воплотился в жизнь.

Россия крепит связи с Персидским заливом с конца 2010-х, когда охлаждение отношений между государствами региона и западным миром, а также демонстрация силы в результате военной операции Москвы в Сирии открыли обеим сторонам потенциальную выгоду от более тесного сотрудничества.