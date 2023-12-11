Зеленский, на выход! Киевская хунта больше не нужна хозяевам

Судьба главаря киевской хунты Зеленского повисла на волоске. Еще совсем недавно его триумфально принимали в Америке и Европе, обещали поддерживать "сегодня и всегда" и обеспечивали режим наибольшего благоприятствования. Сегодня он — изгой. Самое страшное лично для Зеленского, что ему начали говорить это прямо в глаза. Правда аока только со страниц газет и экранов телевизоров, но до момента, когда он услышит это от своих западных кураторов, осталось недолго.

"Сейчас ситуация в Киеве неопределенная. Все те, кто поддерживал Владимира Зеленского, искренне или с расчетом, теперь теряют интерес к нему, поскольку нет мотивации, — констатирует хорватская Advance. — Сам Владимир Зеленский понимает, что если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править жестче… или уйти, если это еще возможно".

Финальная оговорка этого пассажа очень показательная. О том, что в случае необходимости пана Зеленского запросто могут устранить с политической сцены даже физически, разговоры идут еще с августа нынешнего года. Чем очевиднее становился провал пресловутого контрнаступления, тем активнее муссировался вопрос, кому доверить неизбежные переговоры с Россией. Причем фигура действующего главы украинского недогосударства ни в каких раскладах не числилась.

Стоит, правда, отметить, что до недавнего времени подобные рассуждения выглядели все-таки несколько оторванными от реальности. Пан Зеленский продолжал кататься по миру, привычно выклянчивая деньги и оружие, и принимать у себя то министра иностранных дел Великобритании, то министра обороны США … А вот президенты к нему в гости больше не приезжали. И уже одно это должно было заставить Зеленского насторожиться.

Теперь в том, какой будет дальнейшая судьба главаря киевской хунты, сомнений практически не осталось. "Единственным спасением для Украины может стать бунт против Владимира Зеленского и договор для выхода из конфликта с Россией", — делает вывод Advance. Хотя и оговаривается, что действующая администрация США пока противится этой перспективе изо всех сил и наверняка будет "склонять Владимира Зеленского к тому, чтобы он избавился от Залужного, хотя это не так-то просто". В дальнейшей же перспективе, по мнению хорватской газеты, выбора все равно не будет: "Когда станет понятно, что все дальнейшие действия бесперспективны, США тоже отшатнутся от Владимира Зеленского".

Этот взгляд сегодня разделяют многие эксперты по всему миру. Они, правда, полагают, что всему виной перенос фокуса внимания США на ближневосточный конфликт. Характерный пример — колонка "Владимир Зеленский: забытый человек" канадского обозревателя телеканала Al Jazeera Эндрю Митровица. Он пишет: "Судьба Украины исчезла из поля зрения большей части мира, который потрясен ужасной судьбой палестинцев — брошенных теми же трусливыми державами, которые, как они всегда это делали, бросят украинцев. Владимир Зеленский тоже это знает".

Соседи Украины видят ситуацию несколько иначе, и, возможно, их взгляд куда ближе к реальности. Например, та же Польша хорошо понимает, что ситуация на Украине просто подошла к той точке, за которой неудачи превращаются в катастрофу.

Польский военный эксперт генерал Вальдемар Скшипчак уверенно говорит, что Зеленскому пора уступить свое кресло. "Создание конфликта между военачальниками, которые руководят действиями на фронте, это плохой способ укрепления своих позиций. Именно так поступает Зеленский, — заявил генерал в интервью проправительственной Rzeczpospolita. — На самом деле он тем самым очень ослабляет свою позицию, быть может, пришло время, чтобы Зеленский, наверняка уставший от того, что происходит, и от своих усилий, ушел, потому что то, что он делает, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно Украине не способствует".

А что сейчас ей способствует?! Заявления бывшего союзника Зеленского, нынешнего киевского головы от хунты пана Кличко? Он, долгое время старательно протиравший голенища своего хозяина, внезапно заговорил о том, что прежний пан врал, а вот Залужный говорит правду, и потому нужно поддерживать его. Поможет ли это исправить положение на Украине?

Или, быть может, этому способствует волюнтаристская политика самого пана Залужного, явно настроенного на неподчинение? Будь он даже семи пядей во лбу, военным переворотом ситуацию не исправить. И тем более не получить нужной легитимности для того, чтобы привести Киев за стол переговоров.

Маловероятно, что тот же Залужный, Кличко или кто-то еще из "прозревших" перебежчиков вообще об этом задумываются. Они просто чуют животным чутьем, что пришло время менять хозяина. На кого, неважно — важно вовремя предать и сожрать прежнего вожака. Он уже слаб, он уже стар, и вообще "Акела промахнулся!". Многие при этом искренне верят, что вакантное место займут они сами. И наверняка считают, будто добьются этого с помощью поступков, которые понравятся западным кураторам проекта "Украина".

Вот уж дудки! Набросившиеся на Зеленского бывшие прихлебатели не понимают одного: у проекта нет будущего. Зеленский больше не нужен не потому, что в Вашингтоне, Брюсселе или где-то еще решили посадить в офис на Банковой более вменяемого политика. Он бесполезен, потому что бесполезно дальнейшее сопротивление. Деньги, которые тратились на Украину, требуются на другие проекты. А "страна 404" пусть выживает, как сможет.

Выживет — будет лишняя головная боль для Москвы. Не выживет — наплевать, все равно теперь русским с этим маяться. Коллективный Запад равно устраивает и тот, и другой исход.

Именно поэтому резко поменялись риторика по поводу поддержки Украины и тональность рассуждений о будущих последствиях конфликта. Можно даже не брать в качестве примера провал голосования по поводу выделения новой помощи Украине в Конгрессе США. Те же чехи, выступавшие с откровенно антироссийских и проукраинских позиций, внезапно заняли выжидательную позицию. "Конечно, Украину "подвинул" из центра внимания вооруженный конфликт на Ближнем Востоке после террористического нападения ХАМАС на Израиль. Но и без того вокруг Украины царили депрессивные настроения, — отмечает чешская правоцентристская Lidovky. — Подобное душевное состояние объясняется, во-первых, тем, что психологически сложно принять затяжной конфликт, а во-вторых, крахом нереалистичных и даже наивных ожиданий".

На Британских островах и вовсе царят глубоко пессимистичные настроения. "На недавней берлинской конференции по вопросам обороны рассматривался сценарий армагеддона, согласно которому Европу постигнет та же участь, что и Священную Римскую империю при Наполеоне, — паникует The Telegraph UK, — в потенциальном конфликте с Россией ее попросту “смоет” с лица Земли из-за неспособности Североатлантического альянса защитить восточно-европейский фланг".

Откуда такая печаль? С чего бы вдруг рассматривать варианты прямого столкновения с Россией, которая не раз и не два прямо говорила о нежелании такого исхода? Почему НАТО так боится?

Ответ прост и очевиден. Конфликт на Украине был для коллективного Запада прокси-войной с Россией на ее истощение. Расчет был на то, что экономический крах приведет к массовым протестам и смене власти в Кремле. Тогда появлялся второй шанс расчленить нашу страну и окончательно превратить ее в сырьевой придаток.

Ничего подобного не случилось. Но поскольку США и Европа судят других исключительно по себе, там сохранение и укрепление российского суверенитета воспринимают как готовность к военной экспансии. Значит, нужно чем-то отвлечь Москву, чтобы не помышляла ни о чем подобном. Похоже, в Вашингтоне и Брюсселе думают так: раз уж не получилось победить на Украине, значит, нужно бросить ее русскому медведю как кость — пусть обгладывает и не косится по сторонам. Что думает по этому поводу сама "кость", Запад не беспокоит.

Автор: Антон Трофимов