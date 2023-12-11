В ноябре на вооружение инженерных войск ЦВО поступили машины разграждения и механизированные мосты

ЦАМТО, 8 декабря. Инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3 поступили на вооружение инженерных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в ноябре текущего года.

Машина ИМР-2 выполнена на базе танка Т-72, оснащена бульдозерным, крановым оборудованием и установкой для дистанционного разминирования. ИМР-2 предназначена для прокладки путей в труднопроходимой местности и создания проходов в минных полях.

Тяжелые механизированные мосты ТММ-3, созданные на базе армейских грузовиков повышенной проходимости, предназначены для установки мостовых переправ через препятствия для проезда колесной и гусеничной техники.

В ноябре 2023 года на вооружение инженерных войск ЦВО поступило 10 ед. специальной техники, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2, экскаваторы и краны.

Всего в ноябре 2023 года на вооружение войск Центрального военного округа поступило более 700 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба округа.