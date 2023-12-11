Сенатор предложил исключить статус единственного поставщика данных ДЗЗ у "Роскосмоса"

По словам главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, статус единого поставщика у госкорпорации "Роскосмос" может создать условия для повышения стоимости данных дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки в законопроект о покупке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) у госкорпорации "Роскосмос" как у единственного поставщика таких данных, исключив этот статус и дав возможность закупать данные ДЗЗ, в том числе у коммерческих компаний. Копия текста поправок, которые планируется внести в Думу в пятницу, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о документе, внесенном кабмином в Думу в октябре и принятом в первом чтении 28 ноября. Законопроектом предусматривается предоставление госкорпорацией "Роскосмос" на платной основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса государственным потребителям, в том числе органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления. Государственным и муниципальным заказчикам дается возможность закупать данные ДЗЗ у госкорпорации "Роскосмос" как у единственного поставщика.

Кутепов подготовленными поправками предложил исключить положение о наделении госкорпорации "Роскосмос" статусом единственного поставщика для обеспечения конкурентных условий в этой сфере.

"Следует отметить, что закрепление за госкорпорацией "Роскосмос" статуса единственного поставщика на рынке предоставления данных ДЗЗ и продуктов, созданных на их основе, создает предпосылки ограничения доступа на рынок для коммерческих компаний - поставщиков данных ДЗЗ, полученных ими с собственных негосударственных космических аппаратов", - указывает сенатор.

Кроме того, по словам Кутепова, статус единого поставщика у госкорпорации "Роскосмос" может создать условия для повышения стоимости данных дистанционного зондирования Земли. "Ограничения конкуренции на данном рынке создает условия для увеличения стоимости данных ДЗЗ для конечного потребителя, в том числе для федерального бюджета, высокие риски технологического отставания отрасли в целом, особенно с учетом темпов развития конкурентов в зарубежных странах", - отметил он.

Кроме того, поправками, подготовленными главой комитета Совфеда по экономполитике, предлагается урегулировать порядок и условия использования данных дистанционного зондирования Земли частными компаниями. "Считаю необходимым в отношении данных и копий данных, переданных коммерческими операторами в федеральный фонд данных на договорной основе, предусмотреть возможность их использования этими коммерческими операторами либо безвозмездно, либо за плату в соответствии с условиями лицензионного договора с обладателем исключительных прав на такие данные согласно российскому законодательству об интеллектуальных правах", - отметил Кутепов.