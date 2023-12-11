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В США рассказали о поразительной адаптивности российского ОПК к санкциям

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Сборка российского авиадвигателя
Сборка российского авиадвигателя.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) показал поразительную адаптивность к западным санкциям. Об этом в публикации американского издания Defense News рассказали эксперты Макс Бергманн и Тина Долбая.

«Россия продемонстрировала поразительную степень способности адаптироваться к западным санкциям», — говорится в публикации.

Авторы признают, что Россия приложила значительные усилия по увеличению внутреннего производства военной техники, включая танки, гранатометы, артиллерийские системы и ракеты. Согласно аналитикам, по ряду изделий показатели производства выросли не в разы, а на порядок.

По оценке авторов, российская сторона продолжит массово производить эффективное оружие. «Это может дать России преимущество... в 2024 году, учитывая, что оборонное производство Запада не увеличилось даже близко к такому же уровню», — уверяют авторы.

В августе индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что концерн «Калашников» за год нарастил производство высокоточных боеприпасов и стрелкового оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ОПК АО
Ростех
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