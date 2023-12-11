Войти
Известия.ru

Путин заявил о развенчании бойцами РФ мифа о неуязвимости техники Запада

261
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Путин: бойцы СВО развенчали миф о неуязвимости военной техники Запада

Бойцы Российской армии развенчали миф о неуязвимости западной военной техники, заявил 8 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле по случаю Дня Героев Отечества.

«Они (участники СВО. — Ред.) смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости», — сказал глава государства во время вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

Ранее, 18 ноября, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции ВС РФ на немецкии танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российские военные разбегутся при виде западной бронетехники, однако этого не случилось.

При этом 10 ноября издание Forbes писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать танки Leopard и могут вскоре потерять их все, поскольку машины успешно разбивает Россия.

17 октября представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил об отправке Украине 31 американского танка M1A1 Abrams. В том же месяце стало известно, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации.

В конце сентября российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.11.2023
Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
24.03.2023
Военный историк рассказал об использовании Т-62М в рамках спецоперации
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
15.10.2014
"Армата"
10.09.2012
От уральского полигона – к федеральному Центру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 11:44
  • 57352
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 10.12 20:57
  • 3
Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений
  • 10.12 20:54
  • 310
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.12 19:17
  • 2
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
  • 10.12 06:13
  • 169
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.12 06:51
  • 2
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 08.12 17:40
  • 1
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
  • 08.12 14:58
  • 0
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 08.12 12:08
  • 3
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок