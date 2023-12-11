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Известия.ru

«Калашников» сообщил о начале поставок в войска боевого снаряжения «Стрелок»

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Источник изображения: Фото: t.me/kalashnikovnews

«Калашников»: в ВС начали поступать новые комплекты снаряжения «Стрелок»

Оружейный концерн «Калашников» начал поставки в Вооруженные силы (ВС) России комплектов боевого снаряжения «Стрелок», говорится 8 декабря в Telegram-канале концерна.

«ООО «Триада-ТКО» начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок» в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Разработчики анонсировали «Стрелок» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Комплект состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков, рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.

До конца года заказчику поставят 25 тыс. комплектов боевого снаряжения «Стрелок».

Ранее, 21 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Задачи государственного оборонного заказа уточняются два-три раза в месяц.


В начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их в бою, отмечала «Газета.Ru».

Источники «Известий» отметили, что новинка хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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