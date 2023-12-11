Армянская компания AirWorker представила в Египте БЛА и барражирующие боеприпасы

ЦАМТО, 8 декабря. Компания AirWorker из Армении (основана в 2016 году) представила на выставке EDEX 2023 в Египте новый барражирующий боеприпас AW21, а также автономный разведывательный БЛА AW5R.

По информации ресурса Airrecognition.com, компания AirWorker занимается консалтинговыми услугами в области авиастроения и робототехники, проводит совместные с национальными и международными институтами исследования, включая партнерство с Министерством высокотехнологичной промышленности Армении и Национальным политехническим университетом. Портфолио компании выходит за рамки БЛА и включает ветряные турбины WT10, экзоскелет AW-EX01 и легкие металлические конструкции.

Барражирующий боеприпас AW21 представляет собой БЛА с толкающим воздушным винтом, раскладывающимся крылом и обратным V-образным хвостовым оперением. Он может находиться в воздухе до 20 мин., развивать крейсерскую скорость полета 30 м/с и выполнять полет на высотах до 3500 м. Аппарат оснащен электродвигателем, может запускаться из контейнера и применяется при скорости ветра до 10 м/с. Барражирующий боеприпас AW21 может нести полезную нагрузку весом до 2 кг, включая боевую часть и систему управления.

AirWorker предлагает и ряд других барражирующих боеприпасов. Так, оснащенный электродвигателем AW1 максимальной взлетной массой 3,5 кг может находиться в воздухе до 12 мин., нести полезную нагрузку 1,1 кг (БЧ+ система управления), развивать крейсерскую скорость 25 м/с, достигать высоты до 3000 м. Запуск боеприпаса осуществляется с помощью катапульты.

Компания также предлагает барражирующий боеприпас AW17. Продолжительность полета барражирующего боеприпаса AW17 составляет до 55 мин. Запуск AW17 производится с катапульты. Он может нести полезную нагрузку 2 кг, развивать крейсерскую скорость 25 м/с, достигать высоты 3500 м.

Разработанный AirWorker AW5R представляет собой автономный разведывательный БЛА самолетного типа максимальной взлетной массой 3,5 кг. Он оснащен электродвигателем, приводящим в действие тянущий воздушный винт, может нести полезную нагрузку весом 300 гр., развивать крейсерскую скорость от 65 до 80 км/ч, достигать высоты 4000 м. Продолжительность полета AW5R – от 60 до 80 мин.

Запуск БЛА осуществляется "с руки", а посадка – с использованием парашюта.