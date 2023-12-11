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ЦАМТО

Минобороны Индонезии подписало контракт на закупку 24 вертолетов S-70M "Блэк Хок"

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Вертолёты UH-60 Black Hawk
Вертолёты UH-60 Black Hawk.
Источник изображения: militarytimes.com

ЦАМТО, 8 декабря. Минобороны Индонезии через государственную компанию PT Dirgantara Indonesia (PTDI) заказало партию из 24 многоцелевых вертолетов S-70M "Блэк Хок".

Как сообщается в пресс-релизе МО Индонезии, контракт был подписан 7 декабря директором по торговле, технологиям и развитию PTDI Мохамадом Ариф Фейсалом и руководителем центра оборонных систем Министерства обороны маршалом авиации Юсраном Лубисом.

Договор заключен по результатам переговоров между PTDI и поставщиком вертолетов, американской компанией Lockheed Martin.

Отдельно PTDI и группа Sikorsky / Lockheed Martin также подписали соглашение о промышленном сотрудничестве, которое предусматривает, что Sikorsky обеспечит передачу PTDI соответствующих технологий в рамках создания "Центра комплектации" вертолетов S-70M.

Как уже сообщал ЦАМТО, индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) и американская Sikorsky, являющаяся подразделением Lockheed Martin, 23 августа 2023 года заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках возможной продажи до 24 многоцелевых вертолетов S-70M "Блэк Хок" Вооруженным силам Индонезии. Документ был подписан в ходе визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто в США.

Сообщалось, что в случае заключения контракта на поставку "Блэк Хок" Индонезии, их производство будет осуществляться на предприятии PZL Mielec в Польше, которое ранее поставило вертолеты S-70 "Блэк Хок" Вооруженным силам Филиппин.

PTDI рассчитывает, что стратегическое сотрудничество с Lockheed Martin позволит компании получить прибыль от работ по интеграции, адаптации к требованиям заказчика, модификации и модернизации систем в ходе окончательной сборки вертолетов. Кроме того, сотрудничество с Sikorsky позволит PTDI проводить техническое обслуживание и ремонт S-70M, а также его систем и двигателей.

PTDI уже продолжительное время сотрудничает с конкурентами Sikorsky – Airbus Helicopters и Bell. К примеру, в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Bell, PTDI адаптировала приобретенные в США вертолеты Белл-412EPi к требованиям Сухопутных войск Индонезии. В рамках соглашения с Airbus Helicopters компания PTDI выполняла в Индонезии оснащение оборудованием, испытания и сертификацию вертолетов AS-565MBe. Можно предположить, что в рамках контракта на поставку S-70M PT Dirgantara Indonesia будет выполнять аналогичные работы.

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Страны
Индонезия
Польша
США
Филиппины
Продукция
Bell-412
SH-60
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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