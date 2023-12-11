Военные сборы для запасников и неслуживших: кого призовут в 2024 году

Когда ждать повестку и как подготовиться к военным сборам призывникам

Ежегодно по всей России проходят военные сборы, на которые призывают граждан, числящихся в запасе. Мероприятия проводятся по распоряжению президента для повышения уровня военной подготовки населения. Чем занимаются на военных сборах, кто на них попадет и как быть работающим — рассказывают «Известия».

Военные сборы: что это такое, что там делают, как часто проводят

Граждане, пребывающие в запасе, могут периодически призываться на военные сборы для прохождения подготовки к военной службе. К категории запасников относятся как россияне, которые прошли военную службу, так и те, кто не служил в армии по официальным причинам.

Сборы представляют собой плановые мероприятия, проходящие по указу президента России для запасников и резервистов — граждан запаса, заключивших специальный контракт с Минобороны. Военные сборы делятся на учебные и проверочные. На первых запасники обучаются управлению новой военной техникой, совершенствуют навыки стрельбы, проходят физическую подготовку и сдают положенные нормативы. Сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности (проверочные) проходят в форме тренировочных занятий, которые направлены на поддержание и оценку армейских навыков.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

Главная цель проведения военных сборов — проверить, насколько запасники подготовлены для защиты страны в случае возникновения угрозы. При этом на сборах не участвуют в военных действиях и операциях.

Срок продолжительности военных сборов — не более двух месяцев. На это время участников размещают в подразделениях воинских частей, в учебных центрах или военных лагерях.

На учебные сборы запасников могут вызывать не чаще одного раза в три года. Для проверочных сборов таких ограничений нет. На них могут призывать в любое время, это зависит от решения Минобороны РФ. Общий срок военных сборов для запасников не может быть более 12 месяцев. У резервистов этот срок зависит от контракта и может быть другим.

До какого возраста военные сборы для запасников

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для граждан младших воинских званий — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

С 1 января 2024 года максимальный срок пребывания в запасе для граждан этих званий измениться. Для относящихся к первому разряду увеличится с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

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Для младшего офицерского состава — младших и старших лейтенантов, лейтенантов и капитанов, возраст повысят до 60 лет. Для старшего состава, включая майоров, капитанов третьего-первого ранга, подполковников и полковников, возраст увеличат до 65 лет. Для высших офицеров запаса — генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, генералов армии, а также контр-адмиралов и адмиралов, поднимут до 70 лет.

Соответственно, максимальный возраст призыва на военные сборы будет зависеть от полученного звания и разряда.

Кто освобождается от военных сборов в России

Согласно ст. 55 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от военных сборов освобождаются несколько категорий граждан. К ним относятся:

— женщины;

— граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

— обучающиеся на очной или очно-заочной форме;

— прошедшие альтернативную гражданскую службу;

— уволенные в запас менее двух лет назад;

— граждане, забронированные на период мобилизации и в военное время;

— сотрудники ОВД и войск нацгвардии, пожарные, таможенники и сотрудники ФСИН;

— гражданский персонал ВС РФ и других войск;

— члены парламента, руководители высших органов госвласти, главы регионов;

— действующие летчики и железнодорожники;

— плавающие сотрудники морского и речного флота;

— педагоги образовательных учреждений;

— россияне, находящиеся на посевных и уборочных работах.

Как оплачиваются военные сборы работнику в 2024 году

На основании ст. 170 ТК РФ если призывник трудоустроен официально, то работодатель обязан сохранить за ним занимаемую должность и средний заработок на весь период сборов. Он рассчитывается из зарплаты, начисленной за два календарных месяца работы, до даты призвания сотрудника на военные сборы.

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Для тех, кто работает неофициально, работодатель сможет сохранить только часть официального дохода, например, окладную часть.

Чтобы получить зарплату за военные сборы необходимо предоставить работодателю справку из военкомата о количестве дней нахождения призывника на сборах.

Также призывникам на военных сборах выплачивается денежная компенсация. По ст. 13.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» выплаты состоят из оклада по должности, оклада по званию и районного коэффициента места, где проходят сборы. Кроме того, участникам военных сборов оплачивается дорога до пункта сбора, проживание, питание и услуги врача.

Повестка на военные сборы 2024

Повестку вручают лично под роспись по месту жительства гражданина или отправляют на место официальной работы за 10 дней до выезда к месту сборов.

До указанной даты необходимо будет подготовить сумку с вещами в дорогу, предупредить работодателя и родственников об отъезде.

Перед военными сборами также важно пройти медицинское освидетельствование для проверки своего здоровья. В случае обнаружения проблем, необходимо получить от врача справку, которая будет являться уважительной причиной для пропуска военных сборов. Её нужно будет предоставить в военный комиссариат до отъезда на сборы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Без уважительной причины неявка в назначенную дату в военкомат наказывается штрафом — от 500 до 3000 рублей.

Сроки проведения военных сборов в 2024 году в России

Даты проведения военных сборов для запасников устанавливают после того, как президент подпишет указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы». В 2022 году указ был подписан в феврале, а в 2023 году — 10 мая.

Чаще всего начало ежегодных сборов для запасников, прошедших воинскую службу, устанавливают в конце зимы или начале весны. Конкретные даты проведения учебных сборов в 2024 году пока неизвестны. До официального обнародования их должны согласовать с органами исполнительной власти регионов России. А сроки проверочных сборов определит Минобороны РФ.

Для неслуживших запасников в следующем году тоже планируют организовать военные сборы, которые будут проходит отдельно от запасников с опытом. На них можно будет получить военно-учетную специальность, сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Что взять с собой на военные сборы в 2024 году

Список документов и личных вещей, которые нужно взять с собой на сборы, обычно прописывается в повестке. Из основных документов главное не забыть паспорт, приписное свидетельство и военный билет. Также понадобится медицинский полис, документы с места работы и водительские права (если есть).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Для связи с родственниками лучше приобрести недорогой кнопочный телефон, который не сломается во время учений. Около 10 тыс. рублей разными купюрами тоже могут пригодиться.

В зависимости от сезона и продолжительности сборов из одежды лучше взять несколько комплектов футболок, белья, теплые носки и термобелье. Из обуви можно взять удобные кроссовки и шлепанцы.

Для приема пищи понадобится нож и столовые приборы. Продуктами запасаться не нужно, поскольку на месте сборов всех участников обеспечат бесплатным питанием. На перекус можно взять еду, годную не больше одних суток.

Кроме того, важно захватить набор средств гигиены и свое полотенце, а также походную аптечку с пластырями, мазями для тела и обезболивающими.

В полевых условиях пригодятся наручные часы, зажигалки, фонарик и средство защиты от комаров. Нелишним будет захватить средства для чистки обуви и ремонтный набор для одежды.

София Токарева