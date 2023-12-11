Войти
ЦАМТО

Спущен на воду последний фрегат класса MEKO A200EN для ВМС Египта

255
0
0
Источник изображения: Фото: Egyptian Armed Forces

ЦАМТО, 8 декабря. На верфи Alexandria Shipyard в Александрии состоялся спуск на воду четвертого и последнего фрегата класса MEKO A200EN для ВМС Египта.

Этот фрегат также является первым кораблем национальной постройки.

Как сообщает Defenceweb.co.za, спуск на воду фрегата (910) "Аль-Джаббар" состоялся 4 декабря в период проведения в Каире оборонной выставки EDEX-2023. По информации Alexandria Shipyard, строительство первого фрегата MEKO A200 продолжалось два года. На церемонии присутствовал президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года командование ВМС Египта подписало с компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) контракт на поставку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте.

Работы по проекту официально начались в августе 2019 года. Закладка головного фрегата, (904) "Аль-Азиз", состоялась в 2020 году. Он был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября и прибыл в Египет 2 ноября 2022 года.

Второй корабль серии, (905) "Аль-Каххар", был передан ВМС Египта в мае 2023 года и прибыл в Александрию в июне 2023 года.

Третий фрегат, (909) "Аль Кадир", был заложен в 2021 году и спущен на воду в апреле 2022 года. В настоящее время он проходит испытания.

Четвертый корабль, "Аль-Джаббар", был заложен на предприятии египетской судостроительной компанией Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года.

В конечном итоге четыре фрегата класса MEKO заменят устаревшие корабли класса "Оливер Хазард Перри" ВМС Египта.

Как отмечается, заказанные ВМС Египта фрегаты A200EN MEKO стали самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Длина MEKO A200EN превышает 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 29 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
MEKO 200
Oliver Hazard Perry
Похожие новости
13.09.2023
Корабли типа MEKO сохраняют популярность
11.06.2021
В Израиль прибыл второй корвет проекта Saar 6
16.11.2020
Израиль получил головной корвет проекта Saar 6
27.05.2019
Спущен на воду головной израильский корвет Magen проекта Saar 6
05.06.2014
DCNS подписала контракт на поставку ВМС Египта 4 корветов класса «Говинд», утверждает «Ля Трибюн»
18.04.2012
Мегаконтракты с Алжиром могут возобновиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 11:44
  • 57352
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 10.12 20:57
  • 3
Ермак и Умеров отчитались перед Пентагоном о строительстве оборонительных сооружений
  • 10.12 20:54
  • 310
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.12 19:17
  • 2
Нарышкин призвал окончательно очнуться от либерального дурмана девяностых
  • 10.12 06:13
  • 169
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.12 06:51
  • 2
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 08.12 17:40
  • 1
Арабские страны Персидского залива предпочитают западную технику
  • 08.12 14:58
  • 0
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!
  • 08.12 12:08
  • 3
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок