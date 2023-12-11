Спущен на воду последний фрегат класса MEKO A200EN для ВМС Египта

ЦАМТО, 8 декабря. На верфи Alexandria Shipyard в Александрии состоялся спуск на воду четвертого и последнего фрегата класса MEKO A200EN для ВМС Египта.

Этот фрегат также является первым кораблем национальной постройки.

Как сообщает Defenceweb.co.za, спуск на воду фрегата (910) "Аль-Джаббар" состоялся 4 декабря в период проведения в Каире оборонной выставки EDEX-2023. По информации Alexandria Shipyard, строительство первого фрегата MEKO A200 продолжалось два года. На церемонии присутствовал президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2018 года командование ВМС Египта подписало с компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) контракт на поставку четырех фрегатов MEKO A200EN. Общая стоимость заказа оценивается в 2 млрд. евро (стоимость каждого фрегата составляет 500 млн. евро). Египетский флот должен получить три корабля, построенные в Германии, и один – в Египте.

Работы по проекту официально начались в августе 2019 года. Закладка головного фрегата, (904) "Аль-Азиз", состоялась в 2020 году. Он был официально передан командованию ВМС Египта 14 октября и прибыл в Египет 2 ноября 2022 года.

Второй корабль серии, (905) "Аль-Каххар", был передан ВМС Египта в мае 2023 года и прибыл в Александрию в июне 2023 года.

Третий фрегат, (909) "Аль Кадир", был заложен в 2021 году и спущен на воду в апреле 2022 года. В настоящее время он проходит испытания.

Четвертый корабль, "Аль-Джаббар", был заложен на предприятии египетской судостроительной компанией Alexandria Shipyard в Александрии в марте 2022 года.

В конечном итоге четыре фрегата класса MEKO заменят устаревшие корабли класса "Оливер Хазард Перри" ВМС Египта.

Как отмечается, заказанные ВМС Египта фрегаты A200EN MEKO стали самой современной версией этого корабля с точки зрения установленного оборудования и систем вооружения. Длина MEKO A200EN превышает 121 м, ширина – 16,3 м, водоизмещение – 3700 т, экипаж – 110 человек. Фрегат оснащен ГЭУ типа CODAG-WARP, развивает максимальную скорость 29 узлов, дальность хода – 7700 морских миль на скорости 15 узлов.