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В США оценили тайваньский дрон с винтовкой

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Пульт управления дроном
Пульт управления дроном.
Источник изображения: lenta.ru

Вооруженный винтовкой беспилотник AR-1 Assault Rotor Weaponized Drone, который разработала тайваньская компания DronesVision, позволит повысить точность поражения целей и снизить риск причинения сопутствующего ущерба. Возможности дрона оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Аппарат с тремя винтами способен нести пистолет-пулемет или штурмовую винтовку. БПЛА, который весит около 17 килограммов, получил две ночных камеры — для прицеливания и для навигации. AR-1 может действовать на расстоянии до 15 километров, а продолжительность полета составляет 25 минут.

«Поскольку это не сбрасывание взрывчатки, AR-1 может быть более точным и снизить риск сопутствующих жертв. Сброс бомб может быть проблематичным в районах с гражданским населением, и пользователю необходимо учитывать правила ведения боевых действий. Однако использование беспилотника, стреляющего из винтовки или пистолета-пулемета, в перестрелке могло бы упростить работу командира пехотного отделения», — пишет издание.

Отмечается, что AR-1 можно использовать в операциях в городской застройке, где дрон будет совмещать функции разведки и точечного поражения целей. Автор добавил, что подобные дроны вряд ли появятся на поле боля в ближайшие годы, но такая концепция «обладает некоторыми достоинствами».

В октябре стало известно, что компания Sig Sauer, которая производит стрелковое оружие, представила два квадрокоптера с пистолетами P365. Дроны получили механизм с сервоприводом для нажатия на спусковой крючок после получения команды с пульта управления.

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Страны
США
Продукция
HJ-10
Проекты
БПЛА
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