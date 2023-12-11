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ТАСС

Российские бойцы рассказали о средствах борьбы с беспилотниками ВСУ на фронте

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Антидроновое ружье "Парс-НУ"
Антидроновое ружье "Парс-НУ".
Источник изображения: www.rusgeocom.ru

По словам военнослужащих, наиболее распространенными являются антидроновые ружья, а также переносные ЗРК

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки "Восток" рассказали ТАСС о средствах борьбы с беспилотниками украинской армии на линии фронта южнодонецкого направления. По словам военнослужащих, наиболее распространенными являются антидроновые ружья и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

"Антидроновое ружье очень необходимо на данный момент. Самое актуальное оружие "Парс" очень легкое в использовании. В нем нет зарядов, патронов. Им может пользоваться любой. Выбегаешь, ловишь цель. И самое главное - ее сопровождение. Полное отключение сигнала дрона с оператором. И с этого момента дрон начинает терять управление, и мы его садим", - сказал командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Декан.

Этот вид вооружения способен обезвредить не только мелкие беспилотники, но и те, что несут на себе взрывчатку. Для борьбы с более крупными целями, включая вертолеты и самолеты, российские военнослужащие используют ПЗРК "Верба".

"Комплекс "Верба" намного эффективнее, чем "Стрела". Он стреляет по целям с бензиновыми и электрическими двигателями. Ракета наводится по всем целям, которые выдают инфракрасное излучение", - рассказал ТАСС командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Ахэшка.

Наиболее эффективная стрельба комплекса на дальности 3,5 тыс. м. Он эффективен и в борьбе с беспилотниками иностранного производства.

Основная задача мобильных расчетов зенитчиков - прикрытие танковых колонн и мотострелков в местах сосредоточения и на марше. По словам бойца, задачи выполняются успешно. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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