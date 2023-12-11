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Новый пакет американской военной помощи Украине на 175 миллионов долларов

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Министерство обороны США 6 декабря 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 175 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 52-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM на подвеске под крылом истребителя МиГ-29 Воздушных Сил Украины, 04.07.2023 (с) министерство обороны Украины

Заявлено, что данный пакет включает помощь, ранее санкционированную в рамках PDA, но "сэкономленную" в рамках процесса переоценки объема ранее выделенной помощи по линии PDA, завершившегося в июне.

В рамках нового пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- управляемые ракеты AIM-7 Sparrow и AIM-9 Sidewinder класса "воздух-воздух" для использования в качестве зенитгых ракет в составе модфицированных зенитных ракетных комплексов;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- авиационные противорадиолокационные ракеты HARM;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- более 4 млн патронов для стрелкового оружия;

- тягачи и транспортные машины;

- инженерные подрывные заряды разграждения;

- оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

- запасные части, комплектующие и другое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
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