Запад в депрессии. Приближается катастрофа, а он ничего не может сделать

Polityka: на Западе стали более пессимистично относиться к ситуации на Украине

Западные страны все более пессимистично описывают ситуацию на Украине, пишет Polityka. Киев проигрывает. Автор статьи убежден, что только помощью ВСУ Запад может избавить себя от катастрофы.

Марек Щверчиньский

Описание состояния сражающейся с российскими войсками Украины в западном, в том числе и польском, информационном поле – это "качели" между эйфорией и депрессией, между переживанием крайне эмоционального энтузиазма и ощущения гибели всякой надежды. Такая оторванность от реальности мешает увидеть самое важное.

Последние месяцы уходящего года не приносят хороших новостей с Украины. Отсутствие больших успехов, но и больших поражений, в вытеснении русских с занятых ими территорий связано с возникающими трениями между украинским политическим и военным руководством и неожиданными трудностями в области оказания дальнейшей военной поддержки, с которыми сталкивается главный спонсор и союзник Украины – США.

При этом из России поступают сигналы об ужесточении конфронтационной линии Кремля по отношению к Западу, о желании продолжить конфликт с Украиной несмотря на все издержки и потери, а также об удивительной для экономистов адаптации российской экономики к квази-военным условиям функционирования в условиях западных санкций. Точкой над i стало принятие Россией бюджета на следующий год, предусматривающего рекордные расходы на оборону в размере 6% ВВП, то есть примерно 120 миллиардов долларов. В ситуации, когда Конгресс США не может проголосовать за пакет поддержки Украины, Израиля, Тайваня и внутренней безопасности на общую сумму 106 миллиардов долларов, западной общественности есть над чем призадуматься. Тем более, когда она видит, в каком положении оказалась Германия, которая месяцами трубила о ведущей роли в поддержке Украины, а теперь столкнулась с тем, что не может толком принять бюджет следующего года, поскольку Конституционный суд оспорил внебюджетные расходы в несколько десятков миллиардов евро. Финансовый кризис сопровождается снарядным голодом –поставки на Украину становятся нерегулярными, поэтому количество боеприпасов на фронте порой лимитируется, при этом европейская промышленность понимает, что не сможет поставить Киеву обещанный миллион снарядов к весне.

А еще у Европы может не получиться выделить обещанные 50 миллиардов евро на долгосрочную помощь Киеву, потому что против этого выступает Венгрия. Европейские официальные лица все еще демонстрируют напускной оптимизм, но местные комментаторы начинают впадать в депрессию. "А что, если Россия победит?", – удивляются проукраинские немецкие публицисты на страницах Die Zeit. И сами себе отвечают: "Это был бы конец мира, каким мы его знаем".

Проблемы

Но прежде чем этот конец наступит, начнется вторая военная зима. Холод, ветер и снег осложняют жизнь как солдатам, так и мирным жителям Восточной и Северной Украины. Холодный сезон длиной в несколько месяцев сейчас представляются даже более серьезной проблемой, чем прошлой зимой, потому что Россия готовится усилить бомбардировки. Эти опасения разделяет президент Владимир Зеленский, который в интервью западным СМИ постоянно подчеркивает необходимость сохранения поддержки для его страны. Недавний рекордный налет 75 "гераней" на Киев показывает, чего можно ожидать от русских – стоит помнить, что Россия уже производит эти примитивные летательные аппараты у себя и модифицирует их так, чтобы их было труднее обнаружить. Пока украинцам удается на редкость эффективно сбивать эти беспилотники. Противовоздушная оборона украинских городов не спит и обладает гораздо большими возможностями, чем год назад. Это не только "Патриоты", которых мало, но, прежде всего, многочисленные мобильные команды на пикапах, оснащенные стрелковым оружием и малой артиллерией, работающей по медленно летящим целям. Однако, по данным британской разведки, этим летом Россия специально экономила высокоточное ракетное вооружение, чтобы использовать его зимой. А эти ракеты сбивать будет значительно сложнее.

Белый дом полагает, что целью России будет уничтожение украинской инфраструктуры, но при этом американцы уверяют, что они пытались подготовить Украину к этому сценарию, причем не только за счет поставок вооружения. Еще более тревожит то, что очень многие военные специалисты сходятся во мнении, будто новая атака русских с воздуха может сопровождаться сухопутным наступлением, которое будет осуществлено значительными силами, сформированными во время застоя на фронте и подготовленными к возвращению территории, утраченной в результате прошлогоднего молниеносного наступления ВСУ к востоку от Харькова. Некоторые даже говорят о захвате всего Донбасса, что все еще может быть целью Москвы в рамках ее открыто объявленного курса на разгром Украины и ее вывода из-под влияния Запада. Совсем недавно Путин подлил идеологического масла в этот агрессивный костер на XXV съезде Русского Народного Собора – он не только повторил обвинения в адрес Запада в том, что тот хотел расчленения России, но и заявил, что Москва защищает не только себя, но и весь мир, что прозвучало действительно зловеще.

Мир, однако, не обратил на это заявление особого внимания, потому что он поглощен другой трагедией. Преступление, совершенное террористами ХАМАС против израильтян, а затем вызванные возмездием страдания палестинцев в Секторе Газа на несколько недель затмили жестокость русских и трагедию украинцев. Новая война вытеснила из сообщений ту, к которой мир уже привык. Даже в Брюсселе, где расположены жизненно важные для безопасности Европы институты, Украина порой "проигрывает". В этом отношении показательной была пресс-конференция генерального секретаря НАТО, состоявшаяся в ходе двухдневной встречи министров иностранных дел стран Альянса. На ней не прозвучало ни одного вопроса об Украине, хотя именно этой стране, ее пути к НАТО, текущей поддержке и долгосрочной стратегии помощи была посвящена основная часть заседаний. Возможно, именно поэтому на следующий день генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступил с редко встречающейся у него апологией украинских достижений на фронте, где он назвал российские потери, повторил Вильнюсскую декларацию о согласии союзников на вступление Украины в НАТО и пообещал продолжить вооруженную помощь Киеву. "Украина сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо", – одна эта фраза, рассчитанная на внимание СМИ, сработала и разлетелась по миру, где летала, по меньшей мере, в течение нескольких часов. Похоже, на данный момент в топе новостной повестки находится Ближний Восток, хотя путинский террор является для Европы и в некотором смысле для мира экзистенциальной угрозой.

Путин выжил

Даже Михаил Зыгарь*, яростный противник путинского режима и автор популярных книг о его преступлениях, признает на страницах Washington Post, что путинизм оказался более устойчивым, чем кто- либо – даже в самой России – мог предположить.

(…)

"Советский стиль ведения войны, в котором заранее предполагаются высокие потери и не считаются с жизнями солдат, принес России успех", – так прокомментировал ситуацию на фронте военный аналитик из США Чарльз Бартлз (Charles Bartles) на конференции Globstate в Варшаве. Соавтор солидного труда "Русский метод ведения войны" кое-что знает о практикуемом на Востоке военном искусстве. Он предупреждает, что объявленные Шойгу и Путиным увеличение постоянной численности армии до 1,5 миллионов, реорганизация дивизий и системы обучения имеют целью не окончательный разгром Украины, а подготовку России к новым войнам.

Тема неожиданно быстрой адаптации русских на фронте была затронута месяц назад самим генералом Валерием Залужным в нашумевшем интервью изданию The Economist, в котором он признал провал запланированного им контрнаступления и выразил удивление крепостью российской обороны. Немецкий Институт DGAP вскоре после этого писал, что России вовсе не нужно десять лет для восстановления грозной для Запада военной мощи, даже если она не сможет победить в конфликте с Украиной. Россия вернется через несколько лет, став еще сильнее. Это был тот момент, когда пессимизм перестал быть маргинальным явлением, а стал доминировать в оценках положения Украины. С этого момента вопрос "проигрывает ли Украина?", перестал быть табу и стал открыто звучать в аналитике и военной публицистике. Но действительно ли Украина проигрывает? Больше всего, наверное, в наших головах.

Между эйфорией и депрессией

Этот конфликт длится уже 21 месяц и является самой продолжительным крупным военным конфликтом со времен ирано-иракской войны. При этом с некоторых пор все значимые его участники осознают и открыто признаются, что это противостояние будет долгим, возможно, очень долгим. То, что мы видим и оцениваем в перспективе нескольких месяцев, является лишь его этапом, фазой – да, не вселяющей оптимизма, но и не предопределяющей поражение Украины.

Украина не выигрывает в том смысле, что ей не удается добиться значительных успехов на фронте. Она не выполнила заявленных на политическом уровне целей летнего контрнаступления. Она потеряла часть ценной западной техники и множество еще более ценных людей. Но, убедившись в прочности русской обороны на Запорожье, она перешла к ограниченным действиям. Из десятка готовых к боевым действиям бригад на данном участке она истощила одну, может быть, две. У нее по-прежнему есть, чем и кем защищаться. Вот почему Залужный говорил о застое – неспособности обеих сторон прорвать фронт, о взаимном клинче, который может быть невыносимым для сторонников быстрых побед, но который, однако, не порождает призрака поражения. Длительное военное противостояние, по мнению военных и политиков, может быть более выгодным для России, потому что по сравнению с Украиной она обладает большим потенциалом во всех сферах, отвечающих за военное превосходство страны. Но если предположить, что Украина не одинока в этой войне, а поддерживающий ее Запад создает реальную коалицию союзников, объединенных миссией победить общего врага, то многие преимущества России исчезают. Решающее значение для оценки ситуации имеет именно такой союзнический подход – его наличие, осознанность его необходимости, его практическое воплощение в виде поддержки оружием, боеприпасами, в экономической, политической и коммуникационной поддержке. Этот подход следует отличать от пропаганды – успеха или неудачи. У Украины больше шансов проиграть, если ее оставят союзники. Пока у нее есть поддержка, люди и техника, она будет сражаться – даже если бой будет выглядеть скорее как сопротивление, а не как очередное наступление.

В освещении состояния воюющей с российской армией Украины в западном, в том числе и польском, информационном пространстве явно видны симптомы биполярного расстройства. Мы мечемся между эйфорией и депрессией, между восторженным энтузиазмом и ощущением краха всяческих надежд. Оторванность от реальности, нездоровый крен в ту или другую сторону мешает делать самое главное – оказывать необходимую помощь. На сегодняшний день это боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы – для артиллерийских орудий, минометов, систем ПВО. Запад сам уже в течение многих месяцев испытывает снарядный голод, он сам не был готов к затяжному конфликту и до сих пор так и не перевел свою оружейную промышленность даже на полувоенный режим работы. Да, это "поражение", но поражение добровольное. А сейчас нужно вылезти из кожи вон, но что-то придумать, чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Вместо примитивных картинок нужно иметь перед глазами четкую картину: успех России может мотивировать ее совершить новые акты агрессии, прикончить Украину, напасть на Молдавию, замахнуться на территории или интересы членов НАТО.

Путин с самого начала говорил, что речь идет о новом порядке, о сфере влияния, об отстранении Запада в его военном и политическом измерении от границ России. Реальная ситуация подсказывает нам, что для этого у Кремля пока нет сил, а это значит, что поддержка Украины в ее борьбе дает нам единственный невозобновляемый ресурс – время. Если мы им не воспользуемся, вот тогда произойдет настоящая катастрофа.

* внесен в список иноагентов в РФ, прим. ред.