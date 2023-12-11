На Западе пророчат Европе полный провал в столкновении с Россией

The Times: Европу запугивают Россией, вынуждая тратить на оборону больше

Критики в США упрекают Европу в слишком малых тратах на оборону, хотя ставки на Украине сейчас высоки как никогда, пишет The Times. Исход конфликта будет определяться мощностью оборонного потенциала. Европа очень скоро ощутит последствия своей военной "дисфункции", пугает автор статьи.

У кого-нибудь возникает ощущение дежавю? Все повторяется: до президентских выборов в Соединенных Штатах и до возможной победы Дональда Трампа осталось меньше года, опасения относительно его приверженности европейской безопасности нарастают, и уже звучат мрачные разговоры о будущем альянса НАТО.

Сегодня все складывается точно так же, как и в 2016 году, – за исключением того факта, что ход крупномасштабного военного конфликта у восточных границ НАТО с участием нашей союзницы Украины практически полностью зависит от слабеющей поддержки со стороны Соединенных Штатов. У Европы было семь лет, чтобы уменьшить нашу разрушительную зависимость от Америки. И почти все это время мы потратили впустую.

Сегодня угроза для Европы гораздо более серьезна, чем была семь лет назад, когда конфликт на Украине ограничивался локальными боевыми столкновениями в Донбассе. Сегодня в украинском конфликте и Москва, и НАТО ставят на кон свой авторитет.

Возможно, Россия потерпела множество унизительных неудач, но Путин уже подтвердил свою готовность вести войну вдолгую, значительно увеличив военный бюджет и мощности военно-промышленного комплекса, а также активизировав процесс мобилизации.

Между тем Киев недавно был вынужден признать, что его контрнаступление провалилось, то есть конфликт зашел в тупик. Белый дом предупредил, что, если Конгресс не проголосует за новый пакет помощи, у Соединенных Штатов "закончатся деньги и время" на оказание поддержки Украине в ее военных усилиях.

За некоторыми исключениями члены НАТО продолжают медлить с отправкой Киеву оружия, в котором он отчаянно нуждается. Ранее в этом году союзникам все же удалось договориться о поставках танков, но только после того, как Соединенные Штаты предоставили Германии "прикрытие", заявив, что они тоже передадут Украине свои танки "Абрамс". Однако это случилось уже после того, как Россия потратила все лето на возведение 160 километров фортификационных сооружений вдоль ключевых направлений атаки, чтобы защитить территории, которые контролируют ее войска. В ходе конфликта мы отправляли Украине дальнобойные ракеты, но этого было слишком мало, чтобы пробить линию обороны русских или перерезать коридор, ведущий в Крым.

Теперь запасы снарядов заканчиваются. Украинцам приходится нормировать их расход на линии фронта, и теперь они уже вынуждены стрелять из полевых пушек времен Второй мировой войны. Как недавно выразился председатель Военного комитета НАТО, комментируя объемы западных запасов снарядов, "уже видно дно бочки".

С начала конфликта основным донором военной помощи были и остаются Соединенные Штаты. По данным Кильского института, к июлю Соединенные Штаты отправили Украине военную технику на сумму в 42 миллиарда евро. Между тем Германия отправила Киеву оружие на сумму 17,1 миллиардов евро, Великобритания – на сумму 6,5 миллиардов евро, Евросоюз – 5,6 миллиардов евро, а Франция – всего 500 миллионов евро.

Конечно, существуют и другие виды помощи: Евросоюз пообещал Украине много денег, а некоторые страны приняли у себя большое число украинских беженцев. Однако исход военного конфликта будет определяться мощностью оборонного потенциала, и в этом смысле Европа непозволительным образом отстает.

В этом нет ничего нового. Внутренний анализ Министерства иностранных дел Великобритании, проведенный несколько лет назад, то есть еще до начала военного конфликта на Украине, показал, что американские налогоплательщики оплачивают от трети до половины обороноспособности Европы. Когда Трамп задается вопросом, с какой стати они должны это делать, а американские стратеги правого толка говорят о том, что дядюшка Сэм не может тащить на себе столь тяжелое бремя, честно говоря, с ними довольно трудно спорить.

Конечно, Европа начала увеличивать расходы на оборону, но она делает это слишком медленно. В прошлом году их объемы подросли на 6%, однако этого слишком мало, чтобы континент мог выполнять свои обязательства перед НАТО и чтобы компенсировать долгие годы недостаточного финансирования.

Европейские правительства обязались выделить миллиарды евро, но они потратили несколько месяцев на тяжелые переговоры друг с другом, с Евросоюзом и оборонными компаниями, чтобы согласовать то, как и когда будут потрачены эти средства. С начала украинского конфликта государственные предприятия в Соединенных Штатах уже успели удвоить производство столь необходимых 155-миллиметровых снарядов и планируют к концу 2025 года увеличить свои мощности в пять раз, но процесс наращивания производства в Европе идет гораздо более медленными темпами, в результате чего в этом году Евросоюз сумел выполнить заявленный план лишь на треть.

Одна из причин заключается в том, что европейские оборонные компании находятся в частных руках, поэтому им приходится ждать размещения соответствующих заказов через новый механизм для совместных закупок вооружений государствами Евросоюза, прежде чем инвестировать средства в производство. Даже сейчас они с трудом получают доступ к капиталу из-за требований так называемого "этического инвестирования", а постоянные колебания европейских правительств в вопросе размещения заказов приводят к тому, что затраты остаются высокими, а инвестиции – низкими.

"Дисфункция" Европы сохраняется, несмотря на то, что для нас ставки на Украине очевидно гораздо выше, чем для Соединенных Штатов. Если Вашингтон решит прекратить поставки оружия или поймет, что он больше не в состоянии поддерживать и Израиль, и Украину, военные усилия Киева не просто застопорятся, а, скорее всего, обернутся поражением.

Для Европы это очень опасно. Некоторые эксперты в Германии предупреждают, что мы можем столкнуться с непосредственной атакой России на НАТО в течение 6–10 лет. Глава службы безопасности Польши считает, что, если тупиковая ситуация на Украине будет сохраняться, это может произойти уже через два или три года.

По его словам, нам необходимо срочно усилить восточный фланг НАТО. Разумеется, цель заключается не в том, чтобы, не дай Бог, вести войну против России. Цель в том, чтобы избежать необходимости ее вести. Чем сильнее выглядит Европа, тем меньше вероятность нападения.

Тем не менее, мы продолжаем опираться на щедрость Соединенных Штатов, пока многие европейские лидеры без зазрения совести отпускают язвительные замечания в адрес Трампа и жалуются на других республиканцев за то, что те ставят под сомнение обязательства Соединенных Штатов перед Европой. Действительно, нам, европейцам, хронически не хватает денег, однако поддержка военных усилий Украины – это в конечном счете самый дешевый способ справиться с российской угрозой, гораздо более дешевый по сравнению с непосредственным столкновением.

Европе также необходимо, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему демонстрировали способность противостоять и другим угрозам, от Китая до Ирана, чтобы снизить риск новых войн на других аренах. Мы больше не можем позволить себе оставаться столь жадным "поглотителем денег" нашего ближайшего союзника.

На протяжении многих десятилетий Европа получала гигантские дивиденды в области безопасности от военной мощи Америки. Мы тратили эти средства на государственные социальные программы, высмеивая и критикуя нашего благотворителя за то, что он не в состоянии позаботиться о своих собственных бедняках.

Но Соединенные Штаты не могут вечно демонстрировать свою щедрость. Вместо того чтобы волноваться по поводу неблагоприятного исхода голосования в Конгрессе, победы Трампа или чего-то еще, что может случиться дальше, нам следует собраться с мыслями и взять на себя ответственность за защиту нашего собственного континента. В конце концов, в какой-то момент удача может отвернуться от Европы.

Автор: Джулиет Сэмюэл (Juliet Samuel)