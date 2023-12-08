В США заявили, что не могут обещать Украине дальнейшую помощь

Это связано с ситуацией в американском Конгрессе, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не в состоянии пообещать правительству Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия Конгресса США на выделение такого финансирования. Это признал на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не в состоянии дать это обещание Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела на [Капитолийском] холме", - заявил представитель Белого дома.

"У нас осталось тут несколько недель, а потом у нас [ассигнованные ранее Конгрессом средства] закончатся <...>. В плане оказания Украине того рода военной помощи, которую мы [ранее] могли предоставлять", - подчеркнул Кирби. Как он утверждал, проблема заключается в "небольшом числе республиканцев [в Конгрессе], которые хотят держать в заложниках эту помощь".

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.