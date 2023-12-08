Европа трепещет от страха: Путин близок к победе на Украине

The Telegraph: Европа напугана приближающейся победой Путина на Украине

Конфликт на Украине зашел в тупик, а внимание мира обращено на Газу. В этой связи даже в администрации Байдена уже говорят о неизбежном проигрыше Зеленского, пишет The Telegraph. Тем временем Россия наращивает мощности ВПК и вполне может предпринять полномасштабное наступление против ВСУ.

Кон Кафлин

Время Украины на исходе, а ЕС грозит участь Священной Римской империи.

Учитывая, что боевые действия на Украине зашли в тупик, нельзя игнорировать возможность того, что президент России Владимир Путин выйдет победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы.

Неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении практически полностью подавила оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о том, что Украина вот-вот победит. В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение. Украинский президент в недавнем интервью Associated Press отметил: "Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться".

Отсутствие военного прогресса и начало войны между Израилем и ХАМАС в Газе, безусловно, усилили скепсис ряда западных лидеров относительно способности Украины одержать победу. Например, в администрации Байдена бытует мнение, что ее интересам лучше послужило бы давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, шансов победить в которой у Киева мало.

Тем временем российский лидер активизирует усилия по восстановлению военного преимущества, используя нефтяные доходы своей страны для того, чтобы поставить экономику на военные рельсы и нарастить производство оружия. Также Путин велел увеличить численность армии на 170 тысяч человек. Он надеется, что это поможет взять ключевые стратегические объекты, такие как город Авдеевка на востоке Донбасса, где недавно шли ожесточенные бои между российскими и украинскими силами.

Тот факт, что спустя почти два года после начала спецоперации российские военные все еще могут начать полномасштабное наступление, казался немыслимым всего несколько месяцев назад. И хотя по-прежнему маловероятно, что Путину удастся занять всю Украину и посадить в Киеве марионеточный режим, победой будет считаться любой исход, предусматривающий удержание Кремлем значительных территорий Украины (Россия никогда не заявляла о подобных целях спецоперации. — Прим. ИноСМИ.).

Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки. Также Путин может предпринять дальнейшие шаги на восточном фланге НАТО, будучи уверенным в том, что у Запада нет ни ресурсов, ни решимости противостоять экспансионистским целям Кремля (хоть Запад и напуган таким сценарием развития событий, опять же, Россия никогда не говорила о таких вещах и никогда не имела никаких "экспансионистских целей", в то время как США и ЕС воплощали свои империалистические амбиции на Ближнем Востоке и в Северной Африке и до сих пор пытаются подчинить себе страны, просто не путем военного завоевания, а посредством зависимости в экономике и сфере безопасности. — Прим. ИноСМИ).

Перспектива усиления российской "угрозы" для европейской безопасности в случае даже скромных успехов Путина на Украине заставила ряд видных западных экспертов открыто усомниться в готовности НАТО к противостоянию подобного рода вызовам. На недавней берлинской конференции по вопросам обороны рассматривался сценарий армагеддона, согласно которому Европу постигнет та же участь, что и Священную Римскую империю при Наполеоне — в потенциальном конфликте с Россией ее попросту “смоет” с лица Земли из-за неспособности Североатлантического альянса защитить восточно-европейский фланг.

Один из ведущих военных историков Германии Зёнке Найтцель (Sönke Neitzel) утверждал, что может пройти по меньшей мере 15 лет, прежде чем Германия будет готова к полномасштабной конфронтации с Россией. Его настроениям вторит глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера (Jacek Siewiera), который предупредил НАТО о наличии у нее всего трех лет, чтобы подготовиться к конфликту с Россией на восточном фланге.

Автор: Кон Кофлин (Con Coughlin)

Комментарии читателей The Telegraph:

Danny Adams

Разве The Telegraph каждый день в течение месяцев не утверждала обратное?

Francesca Skinner

Путин не собирается проигрывать в конфликте на Украине. Ко всей пропаганде, которая идет с Украины, нужно относиться скептически. Даже американцы уже не хотят вкладывать деньги в эту бездонную яму, потому что это только продлит страдания народа.

Widow of Bielsa

А может Запад подарит Зеленскому очередную суперяхту, такую же, как у его двух близких друзей. Украина погрязла в коррупции.

Francesca Skinner отвечает Widow of Bielsa:

Никогда не понимала, почему политики в этой стране [Великобритании] с радостью отдают миллиарды [Украине], в то время как ЕС держится в стороне [от конфликта на Украине] и не выделял финансирование. Причем никто не знал, на что именно тратятся деньги. В результате деньги налогоплательщиков потрачены впустую.

James Canning

Израильская программа по расчленению Газы явно бьет по Украине.

Christoph Newcombe

Британии вообще не следовало совать свой нос в этот конфликт, мы слишком слабы на фоне России.

Tiberius Caesar

Украина уже проиграла, много месяцев назад, это уже всем понятно. Вопрос в том, когда начнутся мирные переговоры. Запад будет настаивать на том, чтобы Москва и Киев договорились о будущем Украины, что-то вроде того.

SCB SCB

ЕС сам виноват, а Америка оказалась не лучшим союзником.

Mario Innecco

Думаю, что наибольшей угрозой для нас являются наши "лидеры", а не Путин.

Gilbert Bellairs отвечает Mario Innecco:

Какие это лидеры, они просто делают то, что велит им МВФ.

Richard Tuber

У Запада проблемы похуже, чем у Путина.

Peter Curry

Хватит говорить о западном военном альянсе. В Европе только Британия и Франция имеют более-менее приличные вооруженные силы, и последнюю сейчас возглавляет бесхребетный трус. ЕС подвел Украину, и в ближайшие годы ощутит последствия этого.

Ian R Thorpe

Ненавижу эту тему, Кон, но пока вы тут подпитываете иллюзии фан-клуба Зеленского, те из нас, кто не является русским, другом Путина или агентом Кремля, и просто трезво смотрят на реальные факты, говорили об этом. Если бы такие люди, как вы, и идиоты в политических кругах НАТО прислушались к этим словам, можно было бы спасти тысячи людей с обеих сторон.

Если бы Байден и Борис [Джонсон] не настояли на том, что Украина должна продолжать борьбу в апреле 2022 года, когда обе стороны были готовы к переговорам, скольких разрушений и страданий можно было бы избежать.

Надеюсь, что люди, кто часто комментирует эту тему, наконец поймут, что выступать за прекращение огня и быть пророссийски настроенным — не одно и то же.