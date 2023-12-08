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Независимое военное обозрение

Российских военнослужащих станет на 170 тысяч больше

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Мотострелки на бронетранспортере с тактическими знаками Z в зоне проведения специальной военной операции. Фото Reuters
Мотострелки на бронетранспортере с тактическими знаками Z в зоне проведения специальной военной операции. Фото Reuters.

Президентским указом штатная численность армии увеличена до 2,2 миллиона

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» (ВС РФ). Документ вступил в силу 1 декабря, отменив действие предыдущего от 25 августа прошлого года.

Им установлена штатная численность ВС РФ в количестве 2 209 130 единиц (против 2 039 758 ранее), в том числе 1 320 000 военнослужащих (против 1 150 628). Указ предписывает правительству РФ предусмотреть выделение военному ведомству потребное финансирование.

Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в период с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу по контракту в интересах объединенной группировки войск были приняты 452 тыс. человек. С выходом президентского указа у военного ведомства открываются дополнительные возможности по наращиванию численности действующей армии главным образом за счет добровольцев.

Увеличение численности ВС РФ будет способствовать достижению целей специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Они снова обсуждались 28 ноября в ходе пленарной сессии Всемирного русского народного собора. Центральная тема, обозначенная устроителями, звучала: «Настоящее и будущее Русского мира».

Глава российского государства выступил перед участниками форума в формате видеоконференции. Он сказал, что в мире ширится число людей, кто видит, что диктатура одного гегемона дряхлеет, пошла вразнос и представляет опасность для окружающих. Важно реалистично представлять степень угрозы и действовать сообразно.

Сегодня Россия вновь преграждает путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность и тем самым находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией», – сказал Путин. По его мнению, без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен, а посему «мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира».

Между тем господствующей идеологией правящих на Западе элит стала русофобия. «Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия, – продолжал Путин. – У нас во всем многообразии представлены культуры, традиции и обычаи многих народов, что дает единому государству и силу, и огромное конкурентное преимущество».

Однако многообразие и единство культур, традиций, языков и этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. «Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – продолжал свое выступление Владимир Путин.

Подобные предупреждения российское руководство делало и ранее. Тем не менее все больше политических деятелей Запада высказываются о «необходимости деколонизации России», а на самом деле хотят посеять смуту, и затем расчленить и разграбить нашу страну.

Подобный сценарий принимается за самый желанный среди политических и государственных чиновников киевского режима. В беседе с журналистами заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра сказала, что Киев не пойдет на подписание мирного договора с Москвой, если в нем не будут предусмотрены репарации. «Украина никогда не согласится на что-то иное, как и [западный] мир, потому что кто-то должен платить репарации, и если не Россия, то кто же еще?!» – риторически вопросила она. Вместе с западными кураторами киевский режим ведет разработку «компенсационного механизма». Там центральное место займет специальная комиссия, занимающаяся наполнением «компенсационного фонда». Готовятся к проведению судебные заседания по выставлению исков к Москве. Сначала планируется прибрать к рукам валютные средства и ценное имущество, принадлежащие России вне зависимости от их местонахождения. Продолжается дискуссия о том, как подвести законные основания для подобной экспроприации, пояснила Ирина Мудра, не уточнив, чем и когда та может завершиться.

Логика рассуждений представительницы киевского режима расходится с той, что придерживалась императрица Екатерина II. Согласно легенде, в беседе с Александром Суворовым она произнесла фразу, ставшую крылатой: «Победителей не судят».

Между тем в вооруженном противостоянии Украины и России чаша весов постепенно склоняется в сторону последней. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал журналистов «готовиться к плохим новостям из Украины из-за тяжелой ситуации на фронте». Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается из-за недостаточной помощи стран Запада, пояснил Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste 3 декабря. По его мнению, конфликт «развивается поэтапно» и с некоторых пор вошел в стадию «войны на истощение», при которой положение Украины становится все более критическим.

Британская газета Daily Express пишет, что на третьем году боевых действий «Украина быстро растрачивает хорошо обученную пехоту», из-за чего шансы ВСУ разгромить Российскую армию становятся все более призрачными. Издание обращает внимание на то, что пока Путин и его правительство развивают военное производство с задачей устранить недочеты с недостатком высокоэффективного оружия в ВС РФ, его украинский коллега направляет основные усилия на удержание личной власти. По словам собеседников Daily Express, некая надежда у поклонников последнего остается, но для ее реализации нужно «не ошибаться» при принятии судьбоносных решений.

Издание The Wall Street Journal приводит слова эксперта Михаила Кофмана о том, что «материальное преимущество» в 2024 году сохранится за Москвой, «однако пока что оно не приобрело решающего значения», такого, что приведет Россию к достижению ранее поставленных политических целей. По мнению Кофмана, пока Россия не выигрывает. Однако если и в следующем году Киев не перестанет совершать ошибок, а Запад не обеспечит его всем необходимым для продолжения боевых действий, то «Украина лишится своего последнего шанса».

Похоже это понимает и Владимир Зеленский, что сквозит в его интервью Associated Press. «У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом – это новый этап войны», – заявил президент Украины. Он признал, что верхушка киевского режима ожидала большего от летнего контрнаступления ВСУ. «Мы хотели получить более быстрые результаты и, с этой точки зрения, к сожалению, не добились желаемых результатов», – сказал Зеленский. По сути дела, он признал, что контрнаступление завершилось неудачей, и теперь противостояние переходит на новый этап.

Растратив силы и средства в бесплодном контрнаступлении, ВСУ, похоже, переходит в глухую оборону. Киевский режим объявил о возведении фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах от Донбасса до Западной Украины. «Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», – перечислил Зеленский.

По словам главы Минцифры Украины Михаила Фёдорова, на первой линии обороны строительство фортификационных сооружений будет осуществляться силами Министерства обороны, а на второй и третьей – за счет Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, которое будет привлекать частные подрядные организации.

Между тем возобновились воздушные налеты на объекты электроэнергетики. В ночь на 25 ноября российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по Киеву и области, особенно громко было в окрестностях аэродрома Борисполь. Украинская сторона посчитала этот налет «самым массовым по числу дронов-камикадзе», указав точное их количество – 75 единиц.

За пару дней до «рекордного налета» директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украине придется прибегать к веерным отключениям энергии. По его словам, этой мерой власти будут пользоваться в дни, когда температура воздуха станет опускаться ниже восьми градусов мороза. В советские времена энергосистема УССР создавалась под 50-миллионный промышленно развитый регион. Сегодня население Украины, по самым оптимистическим оценкам, сократилось до 28–34 млн человек, что наряду с уменьшенным отбором на промышленное потребление позволяло поддерживать некий баланс между выработкой и потреблением электротока.

Москва способна довольно быстро нарушить сегодняшний баланс военными средствами. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что оценочно Россия накопила арсенал из 900 высокоточных дальнобойных ракет, а оборонная промышленность страны вышла на ежемесячное производство ста ракет Х-101 класса «воздух-поверхность», морских вариантов для комплекса «Калибр» и сухопутных для комплекса «Искандер».


Владимир Карнозов

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