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Известия.ru

Минпромторг и Народный фронт передадут на передовую 1500 автомобилей УАЗ

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Источник изображения: Фото: Народный фронт

Первую партию из 50 новых автомобилей УАЗ «Патриот» вручили военным в Ростове-на-Дону, в общей сложности в 2023–2024 годах планируется передать на передовую 1500 машин. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Народного фронта.

«По заданию Минпромторга России Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел всю необходимую партию машин (более полутора тысяч). На сегодня свыше пятисот автомобилей уже доставлены в Ростовскую область. Отсюда при содействии Народного фронта они будут распределены по всем четырем субъектам. Не сомневаюсь, что коллеги быстро решат эту задачу и остальные автомобили в ближайшее время также будут направлены в воинские части и медицинские учреждения», — отметил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Всю технику, которая нужна фронту, выпустил Ульяновский автомобильный завод меньше чем за два месяца. УАЗ «Патриот» был выбран для задач военных благодаря своим характеристикам, которые позволяют использовать автомобиль в условиях пересеченной местности.

«Ребятам на передовой автомобили очень нужны. В условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, необходимости перемещаться по минным полям и бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

На фронте эти машины используют для перевозки в тыл раненых, доставки амуниции и других важных задач. Кузнецов отметил, что на передовой рады и подержанным машинам.

Поддержать сбор средств и помочь военным врачам можно по QR-коду.


Ранее, 24 ноября, сообщалось, что Народный фронт отправил врачам на марьинском и авдеевском направлениях в зоне спецоперации по защите Донбасса медицинское оборудование и технику для эвакуации и лечения раненых бойцов.


В этом транше были передвижные рентгеновские комплексы, стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы, тележки для эвакуации раненых и квадроцикл. Военный медик с позывным Баксан отметил, что рентген-аппарат позволит проводить более комплексную диагностику и оказывать качественную помощь раненым.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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