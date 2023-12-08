Северокорейский спутник разглядел объекты Пентагона

После чего руководитель КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил аэрокосмические объекты

Начиная со 2 декабря Главное государственное управление по аэрокосмической технике Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) осуществляет полный контроль за недавно выведенным на орбиту разведывательным спутником «Маллигён-1». Для этого используется «кабинет управления» (также известен как «отдельная военно-информационная организация»), разработанный Пхеньянским центром общего контроля и регулирования. Информация со спутника передается постоянному исполнительному отделу Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, а также командованию Корейской Народной Армии (КНА) и другим ведомствам. Об этом говорится в сообщении государственного агентства новостей ЦТАК.

Ракета-носитель (РН) «Чхоллима-1» стартовала 21 ноября. После вывода в космос «Маллигён-1» выполнил ряд маневров коррекции орбиты, провел тестирование бортовых систем и полезной нагрузки. В частности, 25 ноября были сделаны первые фотографии объектов Пентагона в США и Южной Корее. Согласно агентству ЦТАК, спутник передал на землю сделанные им «снимки важных целей на территории противников». В объектив попали военные объекты в Канныне, Пусане, Пхохане, Пхёнтхэке, Тэгу и Ульсане (все в южной части Корейского полуострова), а также военно-морские базы Перл-Харбор и Хикам в Тихом океане. Сфотографирован был и атомный авианосец Carl Vinson, зашедший на стоянку в порт Пусан.

Снимки оказались настолько четкими, что северокорейские власти нарекли новый спутник «мощным драгоценным мечом», направленным на США и их союзников.

Подобные эпитеты не использовались к космическим аппаратам (КА) предыдущего семейства «Кванмёнсон» («Яркая звезда»), представлявшим предыдущее поколение северокорейских искусственных спутников Земли.

Первый КА типа «Кванмёнсон» запустили в 1998 году, второй – спустя десятилетие. Они не сильно обеспокоили Пентагон, где приняли «Яркую звезду» за пропагандистский проект руководства КНДР. Затем последовали запуски 2012 и 2016 годов, но и они, по мнению американских наблюдателей, оказались лишь частично успешными. Официальные российские структуры представили ситуацию иначе. По их оценке, начиная с февраля 2016 года спутник «Кванмёнсон-4» выполнял функции зондирование земной поверхности, что подтверждает успешный характер реализации северокорейской космической программы.

Второй этап ее развития открылся с практическим использованием связки РН «Чхоллима-1» и КА «Маллигён-1». Технически оба изделия представляют следующий шаг в развитии национальных космических технологий. Косвенно это подтверждается фактом двух подряд посещений руководителем КНДР космического центра в Пхеньяне.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внимательно рассмотрел полученные с «Маллигён-1» снимки и выразил свое полное удовлетворение развитием событий. В знак признательности он сфотографировался с учеными и техническими специалистами центра, призвал их и дальше расширять «возможности аэрокосмической разведки» путем запуска новых КА.

Северокорейский руководитель назвал «Маллигён-1» «стражем космоса» и средством наблюдения за военными угрозами и активностью враждебных сил.

Развивая космические программы, КНДР реализует свое право на самооборону. «В результате успешного запуска спутника-разведчика «Маллигён-1» в деятельности КНА открылся совершенно новый этап, – заявил премьер-министр КНДР Ким Док Хун. – Вооруженные силы нашей страны, обладающие возможностью по нанесению удара по всему миру, укрепили свою мощь и действительно стали сильнейшими в мире».

Совершенно иначе расценили достижения Северной Кореи на юге полуострова. Правительство в Сеуле заявило о приостановке действия военного соглашения сентября 2018 года, вводившего ограничения на полеты разведывательной авиации в пограничных районах, и другие меры по повышению взаимного доверия.

Специальный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield) охарактеризовала полет «Маллигён-1» как «безответственное и незаконное действие», угрожающее другим странам. Используя полет в качестве предлога, Вашингтон ввел дополнительные санкции против компаний и физических лиц как в КНДР, так и за ее пределами за их вклад в развитие северокорейской космической программы и помощь КНДР в ее попытках обойти ранее введенные санкции.

Словом, первая реакция Вашингтона и его союзников в Азии на «Маллигён-1» представляла «строгое осуждение» и представление соответствующей программы как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Однако в ответ Пхеньян лишь пообещал в будущем запускать еще больше спутников, поскольку усилия по освоению космического пространства представляются ему как законные действия в рамках самообороны.

Вместе с тем Томас-Гринфилд Линда повторила ранее сделанное от имени администрации президента Джозефа Байдена предложение по возобновлению диалога без предварительных условий, предоставив Пхеньяну выбор места проведения и тем для обсуждения. Вашингтон очередной раз призвал Пхеньян выполнять требования международного сообщества в отношении ядерных и ракетных технологий. В ответ было сказано, что КНДР не признает никаких международных ограничений применительно к своей космической деятельности.

Сестра северокорейского руководителя Ким Ё Чжон (Kim Yo-jong) отклонила призыв Вашингтона по возвращению к дипломатии. Выступая перед местными средствами массовой информации, она сказала буквально следующее: «Суверенитет независимого государства никогда не станет предметом для переговоров; КНДР никогда не будет лицом к лицу вести беседу с США с подобной целью. Вместо этого мы продолжим свои усилия по разработке всего того, что проходит по линии суверенных прав. Мы продолжим пользоваться этими самыми суверенными правами – всеми теми, которыми наслаждаются все другие страны – члены ООН. И будем делать это в полной достоинства манере, без каких-либо ограничений сегодня и в будущем».

Не будет лишним вкратце рассказать, что из себя представляет Ким Ё Чжон. Младшая сестра нынешнего северокорейского лидера (моложе на 6 лет), дочь предыдущего верховного главы Ким Чен Ира (младшая из семи его детей) и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена. В подростковом возрасте на протяжении пяти лет училась в Швейцарии. По возвращении на родину в 2000 году продолжила образование в военном университете, а после занялась информатикой. В 2020 году Ким Ё Чжон впервые выступила с заявлением от своего имени: в ответ на недовольство Южной Кореи из-за военных учений в КНДР она сравнила руководство соседней страны с «испуганной лающей собакой».

С 2021 года занимает пост заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК (а по факту руководит им). Западные источники утверждают, что на протяжении последних лет Ким Ё Чжон выступает «правой рукой» северокорейского руководителя. Сегодня она – самая влиятельная женщина КНДР, имеет высокие шансы в будущем занять высший государственный пост. Сторонница жесткого курса Ким Ё Чжон угрожала самому Байдену, припугнув его войной, если в Белом доме не изменят риторику в отношении КНДР. Во время сентябрьской поездки в Россию сопровождала брата, в том числе при посещении космодрома Восточный, была в числе приглашенных на торжественный обед с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как бы там ни было, при посещении космического центра в Пхеньяне, а также на торжествах по случаю Дня авиации, отмечаемого в КНДР 30 ноября, Ким Чен Ын предпочел сестре общество своей дочери Ким Чжу Э. В отсутствие отрытых данных о месте и времени рождения возраст ребенка оценивается 10–12 лет. Ким Чжу Э и ранее сопровождала Ким Чен Ына, в том числе при поездке на полигон, где проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Распространенные по официальным каналам фотографии 1 декабря запечатлели Кима с дочерью в длинных кожаных пальто на одном из аэродромов 1-й авиационной дивизии КНА.

Председатель ТПК приехал на авиабазу, чтобы лично поздравить летный и технический состав с праздником, понаблюдать за полетами истребителей и посмотреть волейбольный матч (команда ВВС победила флотских коллег со счетом 3:0). «Когда товарищ Ким Чен Ын прибыл в летную часть со своим любимым ребенком, воздух был наполнен восторженными аплодисментами всех летчиков и личного состава ВВС, переполненных волнением и радостью», – говорится в сообщении ЦТАК.

Вместе они прошли вдоль шеренги почетного караула, а затем приняли букеты цветов из рук летчиков. В пункте управления, размещенном на аэродроме, пояснения по методам информатизации системы оперативного управления и контроля давал командующий ВВС КНА Ким Гван Хёк. Он также сделал доклад о расположении сил противника и собственных оперативных планах.

В тот же день вместе с маршалом Пак Чон Чхоном и вице-маршалом Ли Ён Гилем председатель ТПК прибыл в штаб ВВС КНА. Там северокорейский лидер дал личному составу ценные указания на тему повышения боевой готовности и «предельного усиления наших возможностей по ведению войны». Отметил, что даже техническое превосходство противника не может компенсировать идеологическую стойкость и мотивацию военнослужащих КНА. «Исход борьбы определяется не характеристиками оружия, а тем, с какими идеями и с какой целью борются», – сказал Ким. Отметил, что даже «враги, бахвалящиеся техническими преимуществами, не могут превзойти идейно-политические преимущества наших летчиков», – информирует агентство ЦТАК.

Председатель ТПК обрисовал политику партии в области операционной деятельности и тактики. Она строится так, чтобы «отразить любую военную провокацию с вражеской стороны немедленно и решительно», – пояснило государственное агентство новостей. По словам самого Кима, ВВС КНА «полностью готовы к выполнению задач по ведению воздушного боя в любой ситуации, включая невыгодные».

Северокорейский лидер призвал верные ему вооруженные силы пребывать в готовности дать ответ на любую провокацию со стороны врагов. Высоко оценив процесс информатизации и модернизации системы контроля за воздушно-космической обстановкой, Ким указал, что подобные усилия следует продолжать. Ради этого он и наметил «тактические и оперативные направления работы» по повышению боеготовности КНА.

Вечером 30 ноября в северокорейском Доме культуры состоялось представление Ансамбля песни и танца ВВС КНА, а вечером был устроен прием с приглашением летчиков и их командиров.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.