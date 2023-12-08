Корректируемые боеприпасы рулят

Для самоходного миномета «Тюльпан» разработаны новые боеприпасы с коррекцией траектории для точного попадания в цель. Фото с сайта www.mil.ru.

А производство снарядов и артсистем тем временем консолидируется

Корректируемые российские боеприпасы были в центре внимания на международном оружейном салоне IDEX 2023. Особенно интересовались снарядом «Краснополь». Его западный аналог «Эскалибур» гораздо дороже и более чувствителен к условиям хранения и эксплуатации.

Российский снаряд выпускается в двух калибрах – отечественном 152 мм и натовском 155 мм. И это также привлекает покупателей, потому что во многих армиях мира есть артсистемы как советско-российского производства, так и западного калибра.

В головном отсеке управления «Краснополя» размещаются головка самонаведения (ГСН), автопилотный блок и рули. В хвостовом отсеке – боевая часть (БЧ), стабилизаторы и реактивный двигатель. «Краснополь» оснащен полуактивной лазерной ГСН. В транспортном положении и в момент выстрела она прикрыта сбрасываемой крышкой. На нисходящей части траектории ГСН производит поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Полет корректируется аэродинамическими рулями, и снаряд попадает в точку лазерной метки.

В качестве целеуказателя все чаще используется армейский беспилотник «Орлан-10» с небольшим, но мощным лазером. Недавно стали применять «Орлан-30», позволяющий вести высокоточный огонь на всей дальности полета снаряда – свыше 25 км.

Масса снаряда от 45 до 54 кг в зависимости от типа. Масса взрывчатого вещества (ВВ) от 6,4 до 11 кг. Этого хватает, чтобы самый защищенный танк, тот же «Леопард», даже при его движении если не уничтожить, то гарантированно вывести из строя.

Существует еще один тип управляемых боеприпасов, и он тоже вызывал интерес на IDEX 2023. Это 120-мм «Китолов-2» и 122-мм «Китолов-2М». Они тоже имеют лазерные ГСН и также служат для поражения укреплений и движущихся целей с первого выстрела. Управление осуществляется аэродинамическими рулями за счет энергии набегающего потока воздуха. Максимальная дальность стрельбы 12 км. БЧ осколочно-фугасная. Масса выстрела 28 кг. Масса ВВ 5,3 кг. «Китолов-2» входит в боекомплект самоходных артустановок (САУ) «Нона-С» и «Нона-СВК». «Китолов-2М» используют гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Все чаще для поражения укрепленных позиций и маневрирующей вражеской техники применяют корректируемые мины. Прежде всего это новейшая «Грань». В рамках СВО проходит ее боевое крещение. По данным из открытых источников, мина предназначена для стрельбы из гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 мм. Ее основа – осколочно-фугасный выстрел с ГСН лазерного типа. Подсветку цели ведут спецустройствами либо обычным целеуказателем-дальномером. Применяют и «Орланы».

Минимальная дальность стрельбы – 1,5 км, максимальная – 9 км. Длина мины 1200 мм. При общей массе в 27 кг масса БЧ составляет 11,2 кг, масса ВВ – 5,3 кг. Мина особенно эффективна для применения на пересеченной местности и в условиях плотной городской застройки. «Грань» способна поражать цели на удалении друг от друга до 300 м, без перенацеливания и изменения углов наведения орудия – за счет способности корректировать полет на конечном участке.

Нельзя не упомянуть самые мощные в мире самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм. Впервые «Тюльпаны» в рамках СВО применили в боях за Мариуполь. При стрельбе использовали в том числе 240-мм управляемые мины «Смельчак». «Тюльпан» и так-то оружие страшное, а если мина летит с точностью до нескольких метров, то вызывает у врагов панические атаки. «Смельчак» имеет реактивный двигатель, издающий в полете ужасающий рев, за что эту мину еще в Афганистане прозвали «бесом».

Мина имеет полуактивную лазерную ГСН. Коррекция осуществляется газодинамическим способом. В хвостовой части установлены малоразмерные твердотопливные заряды-двигатели. Они создают короткие импульсы и изменяют направление полета. «Смельчак» несет заряд ВВ массой 32 кг. Максимальная дальность стрельбы 9,5 км. Любой танк, будь то «Абрамс», «Леопард» или «Челленджер», разносится в клочья.

Завершились госиспытания специальных гранат, способных укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Новинка создает непроницаемое облако для тепловизионных приборов. РДГ-У (ручная дымовая граната универсальная) разработана в ЦНИИточмаш (входит в концерн «Калашников»). Дымообразующий состав создает мгновенную завесу в момент срабатывания; при этом граната оснащена курящимся элементом, подпитывающим завесу длительное время. Разработку уже запатентовали.

«Ростех» завершил консолидацию артиллерийских заводов по системе «пушка – выстрел».

Наблюдательный совет госкорпорации передал завод № 9 под управление концерна «Техмаш». Кроме того, «Техмашу» будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ). Консолидация активов по разработке и производству артсистем в одной структуре поможет нарастить выпуск продукции. Передача заводов не затронет их коллективы и не повлияет на гражданские проекты предприятий. «Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артсистем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре «Техмаша». Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли... При этом Уралвагонзавод сосредоточится на производстве своей основной продукции – танков», – сказал Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха».

Завод № 9 – производитель ствольных артсистем. Среди продуктов предприятия – гаубицы Д-30А, пушки для танков Т-72 и Т-90. На «Уралтрансмаше» выпускают САУ «Мста-С». ЦНИИ «Буревестник» – разработчик минометов 2Б11, 2С12 «Сани» и установок для корабельной артиллерии. Среди новых проектов – необитаемый боевой модуль с 57-мм пушкой АУ220М «Байкал». ЦНИИМ специализируется на разработке, в частности, высокопрочных сталей.

В начале 2023 года сообщалось о передаче государством в состав «Ростеха» 15 пороховых казенных заводов для их модернизации и интеграции.

Разработка новых снарядов вызвана опытом боевых действий на Украине. Комплексный подход должен обеспечить применение менее специализированного оборудования, используемого в гражданских отраслях, и быстро перенастроить предприятия для массового производства боеприпасов. Это решение затрагивает всю цепочку субподрядных поставок, обеспечивая производство комплектующих и элементов выстрела также на неспециализированном оборудовании.

Василий Иванов