Разработано в ходе спецоперации

Как боевые действия влияют на испытания в России новых образцов военной техники

Перед российским оборонно-промышленным комплексом поставлена задача нарастить производство вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в условиях продолжения специальной операции на Украине и введения санкций в отношении России. Продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации старой и производству новой военной техники. Предприятия российского ОПК с учетом извлеченных из спецоперации уроков уделяют пристальное внимание внедрению инновационных решений. Но получается по-разному.

ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») ведет работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 «Пат-С» калибра 152 мм на доработанном шасси БМП-3.

Опытная 152-мм плавающая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С18 «Пат-С» была разработана в середине 1980-х СКБ Курганского машиностроительного завода на базе шасси БМП-3 для полкового звена. САУ была оснащена унифицированной с легкой 152-мм буксируемой гаубицей 2А61 «Пат-Б» гаубичной качающейся частью 2А63, разработанной ОКБ-9 артиллерийского завода № 9.

Орудие может использовать все типы боеприпасов от 152-мм орудий Д-1, МЛ-20 и Д-20. Баллистика приблизительно соответствует МЛ-20 при стрельбе уменьшенным переменным зарядом № 3 и в зависимости от типа снаряда дает максимальную дальность стрельбы от 13,7 до 15,2 км. Заряжание раздельно-гильзовое, орудие было оснащено механизмом досылания (показавшим низкую надежность). Боекомплект составлял 35 выстрелов. САУ имела проектную боевую массу 18,7 т, экипаж пять человек и была плавающей.

Ввиду недостаточности баллистики оба «Пата» не были приняты на вооружение. Был изготовлен один опытный образец САУ, который до начала 2017 года находился на хранении на Ржевском полигоне, после чего был передан в Военно-исторический музей артиллерии МО РФ в Петербурге.

Видимо, гаубица с дальностью стрельбы 15 км (меньше, чем у Д-20) именно то, что сейчас остро необходимо ВС РФ. Особенно для борьбы с дальнобойными западными артсистемами калибра 155 мм на Украине.

Более обнадеживающей выглядит следующая новость. Фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств РЭБ противника, включая комплексы иностранного производства. Су-34 работают в ближней зоне. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, Су-34 применяются в спецоперации для ударов по объектам противника, в том числе с использованием управляемых авиабомб. Так, в мае стало известно, что Су-34 разбомбил пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Специальный защитный материал «Накидка» производства НИИ стали, обеспечивающий снижение заметности танков в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для участия в боевых действиях. Ряд предприятий уже получили образцы «Накидки» для укомплектования производимых танков.

Бронетехника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций. Обстрел ведется после обнаружения противником техники с помощью спутников или авиационных средств разведки. Очевидное противодействие – маскировка техники, и НИИ стали предлагает целый комплекс средств снижения заметности.

Одним из основных элементов этого комплекса является «Накидка». Она защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку. «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетехники в зонах боевых действий.

Завод «Октава» (в составе компании «РТ-Капитал» входит в Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег». Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем. Мощности тульского предприятия позволяют выпускать до 2 тыс. изделий в квартал с последующим увеличением объемов.

Элементы «Оберега» изготавливаются из арамидной ткани, нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, спину защищает плита с баллистическим пакетом класса Бр5. Все секции имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы. Класс защиты боковых секций в базовой комплектации – Бр1, при желании заказчика может быть заменен на Бр3.

Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, снабжается комплектом подсумков для боевого комплекта. Масса «Оберега» – 9,1 кг, вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины защищают жизненно важные органы, не сковывают движений и позволяют сохранять мобильность.

«Оберег» изготовлен из нейлонового тканого материала типа Cordura 1000D с водоотталкивающей пропиткой с полиуретановым покрытием. Снаряжение и чехлы бронежилета изготовляются в классическом, пиксельном и однотонном вариантах.

Бронежилет «Оберег» – инициативная разработка «Октавы». К его созданию приступили, увидев острую необходимость в такой амуниции с началом спецоперации. Высокие защитные свойства бронежилетов подтвердили испытания: образцы выдержали попадание патронов, начиная от пистолетных (первый класс защиты) до бронебойного пулеметного патрона Б32 (пятый класс). Качество защиты амуниции остается неизменным в воде и при температурном режиме от -40 до +40 градусов Цельсия.

Подразделения обеспечения группировки войск «Запад» приступили к выдаче полевой формы нового образца. Видеоролик представлен на сайте Минобороны. Как говорится в комментарии, всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца выполнены из современных комбинированных материалов, защищающих уязвимые зоны тела и обеспечивающих терморегуляцию в любых погодных условиях. Также военнослужащим были выданы новые спецботинки с мембраной для защиты ног от промокания и вентиляцией в жаркую погоду. Расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» артиллерийской батареи мотострелкового соединения Западного военного округа уже переоделись в форму нового образца.

Таким образом, российский ОПК продолжает внедрять передовые разработки в интересах ВС РФ. Новые образцы вооружений и техники имеются практически по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас – развернуть их массовое производство. H

Василий Иванов