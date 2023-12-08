Войти
Независимое военное обозрение

Разработано в ходе спецоперации

158
0
0
Один из вариантов защитного материала "Накидка". Фото НИИ Стали
Один из вариантов защитного материала "Накидка". Фото НИИ Стали.

Как боевые действия влияют на испытания в России новых образцов военной техники

Перед российским оборонно-промышленным комплексом поставлена задача нарастить производство вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в условиях продолжения специальной операции на Украине и введения санкций в отношении России. Продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации старой и производству новой военной техники. Предприятия российского ОПК с учетом извлеченных из спецоперации уроков уделяют пристальное внимание внедрению инновационных решений. Но получается по-разному.

ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») ведет работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 «Пат-С» калибра 152 мм на доработанном шасси БМП-3.

Опытная 152-мм плавающая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С18 «Пат-С» была разработана в середине 1980-х СКБ Курганского машиностроительного завода на базе шасси БМП-3 для полкового звена. САУ была оснащена унифицированной с легкой 152-мм буксируемой гаубицей 2А61 «Пат-Б» гаубичной качающейся частью 2А63, разработанной ОКБ-9 артиллерийского завода № 9.

Орудие может использовать все типы боеприпасов от 152-мм орудий Д-1, МЛ-20 и Д-20. Баллистика приблизительно соответствует МЛ-20 при стрельбе уменьшенным переменным зарядом № 3 и в зависимости от типа снаряда дает максимальную дальность стрельбы от 13,7 до 15,2 км. Заряжание раздельно-гильзовое, орудие было оснащено механизмом досылания (показавшим низкую надежность). Боекомплект составлял 35 выстрелов. САУ имела проектную боевую массу 18,7 т, экипаж пять человек и была плавающей.

Ввиду недостаточности баллистики оба «Пата» не были приняты на вооружение. Был изготовлен один опытный образец САУ, который до начала 2017 года находился на хранении на Ржевском полигоне, после чего был передан в Военно-исторический музей артиллерии МО РФ в Петербурге.

Видимо, гаубица с дальностью стрельбы 15 км (меньше, чем у Д-20) именно то, что сейчас остро необходимо ВС РФ. Особенно для борьбы с дальнобойными западными артсистемами калибра 155 мм на Украине.

Более обнадеживающей выглядит следующая новость. Фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств РЭБ противника, включая комплексы иностранного производства. Су-34 работают в ближней зоне. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, Су-34 применяются в спецоперации для ударов по объектам противника, в том числе с использованием управляемых авиабомб. Так, в мае стало известно, что Су-34 разбомбил пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Специальный защитный материал «Накидка» производства НИИ стали, обеспечивающий снижение заметности танков в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для участия в боевых действиях. Ряд предприятий уже получили образцы «Накидки» для укомплектования производимых танков.

Бронетехника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций. Обстрел ведется после обнаружения противником техники с помощью спутников или авиационных средств разведки. Очевидное противодействие – маскировка техники, и НИИ стали предлагает целый комплекс средств снижения заметности.

Одним из основных элементов этого комплекса является «Накидка». Она защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку. «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетехники в зонах боевых действий.

Завод «Октава» (в составе компании «РТ-Капитал» входит в Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег». Снаряжение обеспечивает надежную защиту от осколочных снарядов и пуль, не сковывает движений. Пробная партия уже прошла проверку боем. Мощности тульского предприятия позволяют выпускать до 2 тыс. изделий в квартал с последующим увеличением объемов.

Элементы «Оберега» изготавливаются из арамидной ткани, нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, спину защищает плита с баллистическим пакетом класса Бр5. Все секции имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы. Класс защиты боковых секций в базовой комплектации – Бр1, при желании заказчика может быть заменен на Бр3.

Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, снабжается комплектом подсумков для боевого комплекта. Масса «Оберега» – 9,1 кг, вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины защищают жизненно важные органы, не сковывают движений и позволяют сохранять мобильность.

«Оберег» изготовлен из нейлонового тканого материала типа Cordura 1000D с водоотталкивающей пропиткой с полиуретановым покрытием. Снаряжение и чехлы бронежилета изготовляются в классическом, пиксельном и однотонном вариантах.

Бронежилет «Оберег» – инициативная разработка «Октавы». К его созданию приступили, увидев острую необходимость в такой амуниции с началом спецоперации. Высокие защитные свойства бронежилетов подтвердили испытания: образцы выдержали попадание патронов, начиная от пистолетных (первый класс защиты) до бронебойного пулеметного патрона Б32 (пятый класс). Качество защиты амуниции остается неизменным в воде и при температурном режиме от -40 до +40 градусов Цельсия.

Подразделения обеспечения группировки войск «Запад» приступили к выдаче полевой формы нового образца. Видеоролик представлен на сайте Минобороны. Как говорится в комментарии, всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца выполнены из современных комбинированных материалов, защищающих уязвимые зоны тела и обеспечивающих терморегуляцию в любых погодных условиях. Также военнослужащим были выданы новые спецботинки с мембраной для защиты ног от промокания и вентиляцией в жаркую погоду. Расчеты буксируемых 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» артиллерийской батареи мотострелкового соединения Западного военного округа уже переоделись в форму нового образца.

Таким образом, российский ОПК продолжает внедрять передовые разработки в интересах ВС РФ. Новые образцы вооружений и техники имеются практически по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Задача сейчас – развернуть их массовое производство. H


Василий Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Б-32
БМП-3
Су-34
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
Похожие новости
08.06.2023
Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на одном из предприятий «Алмаз-Антея»
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
16.08.2022
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
17.01.2022
Госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" для ВДВ завершатся в начале 2022 года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
16.03.2016
Оснащение вдогонку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 01:48
  • 288
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.12 00:40
  • 57239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 21:57
  • 2
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок
  • 07.12 21:20
  • 2
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 07.12 18:12
  • 160
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 15:26
  • 0
Беларусь способна предоставить заводские боеприпасы для ударных БПЛА ВС РФ
  • 07.12 14:49
  • 0
Польские политики рассказали о британском и польском спецназе на Украине и отправке оружия Киеву без ведома минобороны
  • 07.12 11:10
  • 1
В «ИЦС» объявили о разработке нового поколения речных судов «Заря»
  • 07.12 07:03
  • 1
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator