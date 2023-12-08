«Активная оборона» войск РФ признана эффективной

Неудачное контрнаступление дорого обошлось Украине

Дважды за десять дней министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу созывал руководящий состав подконтрольного ведомства в Национальный центр управления обороной. Как тематическое совещание 1 декабря, так и коллегия Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) 21 ноября начинались единообразно – с обсуждения текущей ситуации в зоне ситуации специальной военной операции (СВО).

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», – сказал глава военного ведомства, выступая в первый день зимы. А десятью сутками ранее он сообщил, что только за первые три недели ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 13 700 солдат и офицеров и 1800 единиц различного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). «Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, – заявил Шойгу. – Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь ВСУ».

Со своей стороны, военнослужащие Российской армии «действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях». Используя преимущество в количестве и качестве тяжелого вооружения, наши войска «наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение… в результате их боевые возможности значительно снижены», – пояснил министр. За ноябрь в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты (из состава Черноморского флота ВМФ России), 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

Раскрывая тактику на ближайшую перспективу, на селекторном совещании 1 декабря глава военного ведомства сказал: «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал ВС РФ с учетом опыта СВО». Похожую мысль он выразил и на ноябрьской коллегии МО РФ: основные усилия Российской армии будут и впредь прилагаться к снижению наступательного потенциала противника на всех направлениях.

Войска продолжают держать активную оборону по всей линии боевого соприкосновения. «Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед, – пояснил Шойгу. – Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом». Благодаря упреждающим и профессиональным действиям российской морской пехоты и сил специальных операций (ССО) ВСУ «несут колоссальные потери». Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен.

Свои наблюдения на данный счет высказал и Герой России, командир специального отряда «Ахмат», генерал-майор полиции Апты Алаудинов. В интервью журналистами агентства РИА Новости от 29 ноября Апты Аронович сказал, что при малейшей возможности многие украинские солдаты из состава передовых частей на линии фронта сдаются в плен. По мнению Апты Ароновича, в сознании бойцов ВСУ «произошел перелом». При этом среди украинских военных остаются непримиримые, а некоторые из них к тому же «сидят на психотропных веществах и за счет этого… понимание у них происходящего неадекватное». Вместе с тем большая часть военнослужащих ВСУ «при малейшей возможности… сдаются в плен», – рассказал Алаудинов. По словам командира «Ахмат», каждый день на разных участках фронта его подчиненные и действующие вместе с ними бойцы подразделений Российской армии берут в плен новых украинских солдат и офицеров. При этом командование ВСУ сознательно не дает возможности своим подчиненным сохранить жизни, даже когда те исчерпали силы и средства к вооруженному сопротивлению. «Самих пленных… взято очень много было, но, к сожалению, противник не дает их всех вывести, – отметил Алаудинов. – Противник интенсивно обстреливает, артиллерией так наносит удары, чтобы бойцы не сдавались в плен».

Следующей темой для обсуждения в стенах Национального центра управления обороной стала боевая учеба. В начавшемся 1 декабря новом учебном году ВС РФ сосредоточат основные усилия на подготовке войск к решению задач спецоперации, для чего в зоне СВО уже полностью оборудованы два современных полигона и еще пять готовятся. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы.

Центральным событием нового учебного года станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов Вооруженных сил.

Помимо того в течение рассматриваемого календарного периода будет проведено порядка 20 учений с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Попутно отметим, что 26 ноября министр обороны РФ в интервью телеканалу «Россия 1» сказал, что единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ «оснащена и работает… проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии». По словам руководителя военного ведомства, единая система ПВО «фактически создана» на двустороннем уровне. «У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств: с Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и, естественно, с Белоруссией», – пояснил он.

Реализация комплекса мероприятий обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки.

Проведение СВО вызвало увеличение интенсивности перевозок в интересах военного ведомства, в уходящем году пришлось провести свыше сотни различных мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. На новых территориях РФ сформировано восемь военных автомобильных инспекций с задачей организации дорожного движения в условиях СВО. Военная полиция осуществила более 25 тыс. сопровождений воинских колонн, из них 40% – в зоне СВО. Снижение аварийности транспортных средств МО РФ остается приоритетной задачей для всех органов военного управления, подчеркнул Шойгу.