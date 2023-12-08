Танкисты будут вооружены метлами. Идеи министра обороны шокировали Германию

Die Welt: Германия не может выполнить свои обязательства перед НАТО

Впечатляющая инициатива Бориса Писториуса по размещению в Литве целой дивизии, похоже, может впечатлить лишь масштабами своей несостоятельности, пишет Die Welt. Бундесверу критически не хватает личного состава, техники и даже оружия. Немецкие парламентарии шутят: личный состав придется вооружать метлами.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) расхваливает свою идею бригады, которая будет постоянно дислоцирована в Литве, как "свет маяка на смене эпох" ("сменой эпох" канцлер ФРГ Олаф Шольц называет процесс ремилитаризации Германии, трансформацию ее из квази-пацифистского государства в активного на антироссийском направлении члена НАТО с постоянно размещенными на границах России "силами сдерживания" – Прим. ИноСМИ). Однако материальных средств, личного состава и просто денег по-прежнему не хватает. ХДС/ХСС уже говорит о полной несостоятельности проекта и ехидно предупреждает о том, что бригада, по-видимому, будет "вооружена метлами".

Вклад Европы в работу сил сдерживания НАТО, заявил Борис Писториус (СДПГ) на прошлой неделе на Берлинской конференции по безопасности, должен стать более значительным в самое ближайшее время. Чтобы удержать Россию от нападения на территорию Альянса, Германия готова приложить значительные усилия для укрепления восточного фланга НАТО —"например, разместить в Литве мощную бригаду".

Редкая речь министра сейчас обходится без упоминания об этой его бригаде. С тех пор, как еще в конце июня Писториус удивил военнослужащих бундсвера своим заявлением о том, что он намерен разместить крупное подразделение в странах Прибалтики на длительный срок, этот проект стал одним из наиболее приоритетных в его ведомстве.

Примерно 5000 военнослужащих, полностью экипированных, до зубов вооруженных и способных в течение десяти дней с этого зарубежного аванпоста вести проводить операции по всему восточному флангу НАТО — подобной смелой инициативы бундесвер еще не знал. Именно поэтому Писториус называет свою литовскую бригаду "горящим маяком на переломе эпох".

Есть только одна проблема. "Всякий, кто изучил в школе азы арифметики— то есть сложение, вычитание, умножение и деление — знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые мы в настоящее время просто не в состоянии", — говорит полковник Андре Вюстнер (André Wüstner), председатель Союза военнослужащих бундесвера. На этой неделе Писториусу будет представлен список требований к общевойсковым соединениям, к материальному обеспечению ударных сил и к санитарным нормам, включающий в себя широкий перечень оборудования, которое необходимо закупить для литовского контингента бундесвера. Проще говоря, это значит, что даже свет маяка оплачивается по счетчику.

И это, скорее всего, заставит людей вздрогнуть. Потому что пара-тройка сотен миллионов евро — этого будет явно недостаточно. Писториус решил не развертывать уже существующую бригаду, а сформировать с нуля новую. Это означает, что для оснащения столь крупного подразделения необходимо будет закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники.

"Министр до сих пор не сообщил, во сколько нам все это обойдется", — объяснил изданию Инго Гедехенс (Ingo Gädechens), докладчик парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге по оборонному бюджету. Хотя Писториус "объявил в ходе консультаций по бюджету на 2024 год, что он включит в бюджет средства, предназначенные для литовской бригады", соответствующие графы, в которых должны быть указаны расходы на "зарубежные командировки" или аналогичные обязательства, остались пустыми. Вместо этого в разделе "Другие разрешения" под заголовком "Нераспределяемые материальные административные расходы" есть упоминание о бригаде. "Создается впечатление, что сам министр несерьезно относится ко всему этому", считает Гедехенс.

На самом деле формирование новой бригады — это прежде всего административная работа, и все необходимые мероприятия будут завершены не раньше 2027 года — или, возможно, даже позже. Разумеется, это никак не соответствует обещанию немецкого правительства перед НАТО объявить дивизию численностью около 15 000 военнослужащих готовой к развертыванию с 2025 года. Учения в рамках этого проекта начнутся уже в ближайшие месяцы, и литовская бригада должна стать частью этой дивизии.

Однако путеводный свет Писториуса все равно останется довольно тусклым. Причина это кроется в том, что даже один из двух "проверенных боевых батальонов сухопутных сил ФРГ", которые, по словам министерства, должны составить "ядро литовской бригады" как уже существующие подразделения, в настоящее время все еще не имеет своей основной системы вооружения. 203 бронетанковый батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) должен был передать свои основные боевые танки Leopard 2 Украине в начале года.

Министр на распутье

"Писториус хочет отправить в Литву танковый батальон без танков", — иронизирует Гедехенс. — "Каким сигналом это должно быть для наших литовских союзников?". Отправленные на Украину танки могут быть замещены новыми лишь в 2026 году — и это при учете того, что ВПК будет работать исправно. А до тех пор военнослужащие вынуждены будут учиться управлению и оттачивать свои навыки на тренажерах-симуляторах. Как считает Гедехенс, у Писториуса есть два пути: "либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо, вместо предоставления танков, выдать всему личному составу по метле в качестве личного оружия".

Отвечая на запрос ХДС/ХСС, министерство обороны пояснило: "В ходе определения задач и специализации миссии планируется полностью оснастить все подразделения литовской бригады наилучшим имеющимся вооружением и техникой". Проблема в этом ответе заключается в слове "планируется". Все потому, что министерство обороны пока заказало замену только для 18 переданных Leopard 2.

И, пожалуй, давно уже стал секретом Полишинеля тот факт, что бундесвер в целом все еще работает далеко не в полную силу. Есть рамочное соглашение с промышленностью, по которому можно было бы без существенных затруднений произвести дополнительные боевые танки. Однако не хватает либо денег, либо желания определить приоритетность расходов.

Политик от партии ХДС Гедехенс уже видит, что проект литовской бригады министра обороны разваливается, как "неудачное суфле". В любом случае, термин "маяка" вводит в заблуждение. Ведь бригада — это, по сути, двустороннее соглашение с Литвой. Однако в рамках НАТО Германию будут оценивать по ее способности создать в 2025 году оперативную дивизию, то есть гораздо более крупное подразделение. Это и есть маяк.

Поскольку литовская бригада к этому времени, очевидно, не будет готова, ее место в дивизии, согласно планам министерства, первоначально займет так называемая бригада "повышенной готовности". Это подразделение, дислоцированное в Германии, имеет командный пункт в Литве и регулярно проводит там учения с отдельными подразделениями. Однако эта бригада не сможет выполнить требование НАТО — быть способной на протяжении десяти дней сражаться в любой точке восточного фланга уже в 2025 году.

"Отправка в Литву целой бригады потребует от Германии огромных усилий", — заявил во вторник в своей лекции политолог Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене. Поэтому он сильно сомневается в том, что дополнительные обязательства перед НАТО Берлин сможет выполнить, не прибегая к разного рода хитростям и уловкам. Масала резюмирует следующим образом: "В настоящее время мы проводим политику в сфере безопасности и обороны так, словно в Восточной Европе не кипит вооруженный российско-украинский конфликт".

Комментарии читателей Die Welt:

Steffen Z.

Теперь уже неважно, куда ни посмотри в Германии — везде одно и то же. Единственное, что хочется сделать, — это разозлиться на всю эту некомпетентность или провалиться под землю со стыда.

Michael W.

Заместить 18 танков Leopard, которые мы подарили Украине, нужно гораздо раньше, чем в 2025 году! Россия производит 30 новых танков каждый месяц! Что нет так в нашей высокотехнологичной стране? А как насчет 100 млрд в специальных активах? Светофорная коалиция не может или не хочет предпринимать что-то? У меня есть предположение.

Pfarrer i.R. Hartmut B.

При всем уважении к министру обороны и его искренним усилиям: сейчас наша способность успешно защищать права и саму свободу немецкого народа очень, очень ограничена. В отношении наших обязательств перед Альянсом ситуация обстоит не лучше. Наши прибалтийские союзники внимательно и с беспокойством наблюдают за этим и делают выводы. Отправить туда недостаточно оснащенные силы — это явное нарушение нашей обязанности заботиться о собственных военнослужащих. Мы должны прямо сейчас — и это касается не только вопросов литовской бригады — наконец-то посмотреть правде в глаза без идеологических очков и — в первую очередь ради блага нашей страны — сделать необходимые выводы.

Markus H.

Что меня все больше и больше поражает в Писториусе, так это манера его риторики: он регулярно, отвечая на вопросы о том, почему у бундесвера такие проблемы, пытается отвлечь внимание и указывает на то, какие проблемы есть в других местах. Я не вижу никаких реальных улучшений в управлении Министерством обороны с тех пор, как он его возглавил — кроме того, что в министерство вернулось красноречие. Но с помощью одного красноречия войну не выиграть.

Brindisi

Хороший был план, надежный, как швейцарские часы: мы отдаем Украине все что у нас есть, она, несмотря на это, всухую проигрывает на поле боя — и в результате сами остаемся абсолютно небоеспособными и незащищенными. Именно поэтому поляки сейчас прекращают поставки — им нужно оружие для них самих. И только Германия упорно идет по пути, который приведет к ее краху. Восстановить и наладить энергосистему, остановить миграцию, снова привести в чувство нашу армию — вот самые главные вызовы нашего времени. Но нет, мы продолжаем рассуждать о базовой защите детей, о повышении доходов граждан, о Законе о самоопределении (имеется в виду закон, разрешающий смену пола — прим. ИноСМИ), о Законе о развитии демократии. Само собой разумеется, "ультраправые" из АдГ — наша главная проблема, ведь других у нас нет.

Автор: Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt).