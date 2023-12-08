В НАТО заявили об отсутствии немедленной замены военной помощи США Украине

Представитель альянса высокого ранга отметила, что пока преждевременно готовить развернутые прогнозы относительно дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и Запада в целом

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Запад не сможет немедленно найти замену военной помощи Вашингтона Киеву, если Конгресс США откажется продолжать выделение крупного финансирования в интересах Украины. Это признала на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, представитель Организации Североатлантического договора (НАТО) высокого ранга.

"Когда дело касается военной помощи, мы должны понимать, что США продолжают играть заглавную роль. Да, европейские союзники наращивают усилия. Но есть системы и сферы, в которых США действительно лучше всех приспособлены для оказания военной помощи - в плане как сроков поставок, так и наличия запасов. Так что любое существенное сокращение этой военной помощи, разумеется, не будет способствовать коллективным усилиям по оказанию поддержки Украине. Я не уверена, что в военной области есть немедленное решение [замещению США], если такое (то есть прекращение американской помощи Украине - прим. ТАСС) произойдет. Очень надеюсь, что этого не случится", - сказала чиновник Североатлантического альянса.

Вместе с тем она подчеркнула, что речь в любом случае не идет о фактическом прекращении военной помощи коллективного Запада Украине, даже в случае отказа американских законодателей утвердить новые ассигнования для Киева. "Ситуация не будет выглядеть как немедленное "пересыхание" [потока] помощи. Важно это учитывать", - заявила представитель НАТО. "Конечно, - продолжала она, - у нас появится лучшее понимание долгосрочной траектории после того, как увидим, какой тут подается сигнал". "Однако лишь на днях Нидерланды и Германия объявили о выделении дополнительно $10 млрд - $2 млрд со стороны Нидерландов и $8 млрд со стороны Германии. Это лишь [один] пример, поступают и другие [партии военной помощи]. И есть давно размещенные заказы, которые будут переданы в предстоящие месяцы", - подчеркнула представитель альянса, не вдаваясь в детали.

С ее точки зрения, пока преждевременно готовить развернутые прогнозы относительно дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США и Запада в целом. "Мне кажется, слишком рано говорить [об этом]. У нас в последние недели были и объявления о выделении дополнительной военной помощи. Если оценивать картину в целом, то я совсем бы не стала придерживаться чрезмерно пессимистичной оценки по поводу доступности военной помощи [Киеву] в предстоящие недели и месяцы", - отметила представитель НАТО.

Споры в Конгрессе США

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.