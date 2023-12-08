Столтенберг назвал помощь Украине "хорошей возможностью потратить деньги"

Генсек НАТО таким образом ответил на вопрос о том, как необходимо тратить 2% ВВП на оборонные расходы, чего от своих стран-членов требует альянс

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал предоставляемую Украине помощь "хорошей возможностью потратить деньги государств НАТО".

Отвечая на вопрос о том, как необходимо тратить 2% ВВП на оборонные расходы, чего от своих стран-членов требует НАТО, генсек заявил: "Если есть проблема, как потратить 2% [ВВП], я могу помочь". "У НАТО есть ряд хороших возможностей, в первую очередь, помощь Украине. Если у вас внезапно появились деньги, я бы посоветовал вложить их в помощь Украине", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Задачу довести свои военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.

Сейчас 8 из 31 страны НАТО выполняют это требование. Люксембург, являющийся одним из крупнейших банковских центров Европы, тратит на оборону менее всех в НАТО, его военный бюджет составляется примерно 0,54% его ВВП.