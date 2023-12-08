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Производитель БПЛА Bayraktar ТВ2 запустит спутник

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Новый большой завод для выпуска беспилотников фирмы Baykar Makina был построен на государственные деньги. Фото с сайта www.baykartech.com
Новый большой завод для выпуска беспилотников фирмы Baykar Makina был построен на государственные деньги. Фото с сайта www.baykartech.com.

Турецкая компания Baykar — разработчик и производитель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar ТВ2 — запланировала в 2025 году запустить в космос собственный спутник. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа над спутником ведется последние полтора года.

«Мы не идем туда, куда идут все остальные, мы предвидим будущее и готовимся к гонке за этим будущим уже сегодня. Мы работаем над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами», — сказал председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар.

Руководитель добавил, что космический аппарат будет использоваться для поддержки технологий навигации и связи.

В октябре компания Baykar успешно завершила скоростные испытания палубного БПЛА Bayraktar TB3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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