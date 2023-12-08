"Дипломатический прорыв". Названы цели ближневосточного турне Путина

Baijiahao: Россия углубила партнерство с ближневосточными партнерами США

Путин постепенно лишает Америку союзников на Ближнем Востоке, пишет политолог Чжао Лун в статье на Baijiahao. Пока западная поддержка Украины сходит на нет, Россия расширяет круг своих партнеров, преследуя три основные цели.

Молниеносный визит Путина в ближневосточные страны имеет важный политический подтекст и практическую ценность. Его можно рассматривать как серьезную попытку России укрепить свою экономическую устойчивость.

И пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв.

В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), открывая серию рабочих визитов. На встрече с Путиным лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его страна является крупнейшим торговым партнером Москвы в регионе Персидского залива, а две державы вместе принимают участие в ряде многосторонних рамочных механизмов международного сотрудничества.

После завершения визита в Абу-Даби Путин также отправился в Эр-Рияд, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Это второй визит Путина в эти две ближневосточные страны после более чем четырехлетнего перерыва, и вся поездка будет завершена в течение 24 часов.

По мнению Чжао Луна, заместителя директора Института глобального управления при Шанхайском институте международных исследований, молниеносный визит Путина на Ближний Восток имеет важный политический подтекст и практическую ценность.

Первая цель: выход из дипломатической изоляции

Чжао Лун отметил, что визит российского президента совпал с проведением в Дубае COP28 — 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC): "Время для визита, вероятно, было выбрано специально, чтобы показать Западу, что Россия действует с ним в одном и том же времени и пространстве".

Дальнейшее прочтение политического подтекста ближневосточного турне также следует рассматривать в контексте затянувшегося конфликта на Украине. После эскалации российско-украинского кризиса в прошлом году Москва подверглась беспрецедентной дипломатической изоляции, в основном со стороны США и Европы. В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) также выдал ордер на арест Путина по обвинению в "военных преступлениях", что еще больше осложнило его зарубежные визиты. Чжао Лун привел ряд цифр: в 2019 году Путин посетил 23 страны, но за последние два года их число сократилось до 9, причем в основном Путин посещает государства Центральной Азии, а это значит, что пространство для дипломатии российского лидера значительно сжалось.

Однако в последнее время частота зарубежных визитов Путина начала расти. В октябре этого года президент совершил двухдневную поездку в Китай, в ходе которой принял участие в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь". До этого он также побывал в Киргизии, общем соседе Китая и России, а 9 ноября посетил Казахстан. Российский аналитик по Ближнему Востоку Елена Супонина признала, что "такого плотного графика поездок не наблюдалось уже давно".

Помимо визитов главы государства, не так давно министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в штаб-квартиру НАТО, чтобы принять участие в министерской встрече стран-членов ОБСЕ, впервые за долгое время появившись на одной сцене с представителями многих европейских стран. По мнению Чжао Луна, эта серия визитов свидетельствует о том, что Россия пытается совершить дипломатический прорыв. Более того, открытый визит Путина на Ближний Восток, к двум главным союзникам США, без порохового дыма дипломатической игры подчеркивает ограниченность влияния западных санкций, введенных против России из-за украинского кризиса.

Вторая цель: Повышение экономической устойчивости

Анализируя практическую ценность визита Путина, Чжао Лун отметил, что у России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов есть один важный общий момент: все они являются членами ОПЕК+. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 декабря, что Путин в ходе своего визита обсудит с лидерами этих стран вопросы нефтяного рынка, в том числе сотрудничество в рамках ОПЕК+.

"Учитывая зависимость России от доходов от экспорта энергоносителей, этот визит также является важным шагом для Путина, чтобы справиться с давлением санкций и повысить устойчивость экономики", — отметил Чжао Лун.

С начала этого года Запад нанес двойной удар по Москве — ценовой потолок и эмбарго на российские нефть и нефтепродукты, поставляемые морем, и в результате этого цены на нефть падали. Это также привело к тому, что в первом полугодии доходы России от продажи нефти и газа упали на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому перед Путиным сейчас стоит вопрос, как с помощью ОПЕК+ создать полезный механизм, а основным нефтедобывающим странам найти точку соприкосновения интересов, чтобы совместными усилиями ускорить стабилизацию цен на черное золото.

Сунь Чжуанчжи, директор Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, также отметил, что два пункта назначения Путина на этот раз — ближневосточные относительно богатые и влиятельные страны. Это означает, что в области энергетики Россия надеется воспользоваться преимуществами механизма ОПЕК+, чтобы еще больше расширить сотрудничество с соответствующими государствами в области торговли. Кроме того, Россия надеется сохранить динамику кономического сотрудничества с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, особенно в области промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики и других аспектов, чтобы освоить большее пространство для кооперации.

Стоит отметить, что 30 ноября ОПЕК+ договорилась о добровольном сокращении добычи нефти примерно на 2,2 миллиона баррелей в день. Это включает и прежнее соглашение о добровольном снижении на 1,3 миллиона баррелей в день, которое заключили Саудовская Аравия и Россия. Перед отъездом приехавший с Путиным заместитель председателя правительства РФ Александр Новак намекнул, что, если этого соглашения о сокращении добычи будет недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке, страны ОПЕК+ могут пойти на дальнейшее снижение, и Москва с Эр-Риядом снова встанут на одну сторону.

Чжао Лун заявил, что Саудовская Аравия является ключевой стороной в вопросе, будет ли сокращение добычи продолжаться или даже расширяться. Даже если лидерам двух стран за относительно короткий период времени трудно достичь консенсуса, но до тех пор, пока внешние сигналы Москвы и Эр-Рияда о сохранении нынешнего темпа будут совпадать, а также обе стороны будут говорить о возможности дальнейших мер по стабилизации цен, все это будет иметь важное влияние на международный энергетический рынок и поможет России увеличить доходы и экономическую устойчивость.

Третья цель: расширение регионального влияния

Завершив рабочий визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, Путин сразу же вернулся в Россию, и уже 7 декабря он встретится в Кремле с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По данным иранских СМИ, стороны обсудят в основном двусторонние отношения и ситуацию в секторе Газа.

За два дня до визита Раиси министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с Сергеем Лавровым в Москве и обменялся мнениями о расширении взаимовыгодного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Стороны также подписали Декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер и выпустили прокламацию. В заявлении отмечается, что подписание декларации главами МИД двух стран продемонстрировало готовность Ирана и России усилить координацию в целях преодоления давления незаконных санкций. По словам Абдоллахияна, Тегеран стремится создать коалицию из государств, попавших под западные ограничения.

По мнению Сунь Чжигана, укрепление сотрудничества между Россией и Ираном имеет стратегическую высоту и значение для обеих государств: "С одной стороны, Россия налаживает политические связи и координацию с теми странами, которые имели тесные отношения с США, и в то же время расширяет торгово-экономические контакты. С другой стороны, Москва также укрепляет взаимодействие на стратегическом уровне с такими государствами, как Иран, которые имеют относительно тупиковые отношения с Америкой. Это способствует тому, что обе стороны в условиях осады со стороны Запада укрепляют координацию и вместе продвигаются вперед".

Чжао Лун отметил, что помимо политики и экономики, в этом раунде взаимодействия Путина с тремя ближневосточными лидерами также затрагивается и палестино-израильский вопрос. В начале войны в Газе Россия неоднократно призывала стороны конфликта придерживаться решения о двух государствах на основе резолюций ООН и предлагала выступить посредником в этом процессе.

Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе. Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом, считает Чжао Лун.

Что ж, поживем и увидим, насколько эффективной окажется попытка России добиться дипломатического прорыва и стабилизации экономики и как на это отреагируют Соединенные Штаты и остальной Запад.

Автор: Сун И (宋懿), корреспондент Knews (看看新闻Knews)