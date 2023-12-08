Войти
Известия.ru

Северный флот увеличит присутствие в Арктическом регионе

135
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Федюнин

Северный флот увеличит объем учебно-боевой работы в Арктике, несмотря на изменение структуры своей подчиненности. Об этом на полях международного форума «Арктика: территория возможностей» корреспонденту «Известий» рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

По словам главкома ВМФ, попытки военно-морских сил НАТО демонстрировать свое присутствие в регионе и экономической зоне России вынуждают страну реагировать на новые угрозы военными методами. В частности, активно развивается система освещения воздушной обстановки в Арктической зоне. К 2027 году зона радиолокационного покрытия российским средствами воздушного обнаружения вырастет до 3256 тыс. кв. км, а время непрерывного контроля судоходства по Северному пути с трех месяцев в году до семи месяцев. Надводные силы флота получат вспомогательные суда ледокольного типа, которые позволят выполнять боевые задачи практически в круглогодичном режиме.

Выступая перед участниками форума, Николай Евменов рассказал о 20-процентном росте инфраструктуры двойного назначения в государствах НАТО Арктического региона. По его словам, альянс в Арктике активно переходит к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания России.

Ранее, 1 декабря, источники «Известий» сообщили, что четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) вернулись в подчинение главнокомандующему ВМФ РФ Николаю Евменову.

До этого Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты вместе с Каспийской флотилией находились в подчинении соответствующих военных округов, а Северный флот имел статус военного округа и был объединенным стратегическим командованием.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 21 декабря 2020 года, с 1 марта 2024 года Северный флот будет лишен статуса межвидового ОСК. Решение главы государства также предполагает непосредственное подчинение флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Арктика
КФ
СФ
ТОФ
Похожие новости
28.11.2019
От ледоколов до подлодок: Путин заложил корабль "Николай Зубов"
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
28.03.2012
Разумный баланс между «хочу» и «могу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 01:48
  • 288
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.12 00:40
  • 57239
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.12 21:57
  • 2
О позиционном тупике на б. Украине
  • 07.12 21:30
  • 1
В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок
  • 07.12 21:20
  • 2
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 07.12 18:12
  • 160
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 15:26
  • 0
Беларусь способна предоставить заводские боеприпасы для ударных БПЛА ВС РФ
  • 07.12 14:49
  • 0
Польские политики рассказали о британском и польском спецназе на Украине и отправке оружия Киеву без ведома минобороны
  • 07.12 11:10
  • 1
В «ИЦС» объявили о разработке нового поколения речных судов «Заря»
  • 07.12 07:03
  • 1
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator