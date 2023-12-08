"Сигнал США". Эр-Рияд воспользовался дипломатическим "блицкригом" Путина

Baijiahao: Саудовская Аравия воспользовалась визитом Путина и послала сигнал США

Владимир Путин успешно разыграл партию на Ближнем Востоке, отмечает политолог Чжан Хун в статье на Baijiahao. Россия вновь доказала, что не находится в международной изоляции, а Саудовская Аравия посылает сигнал США: не стоит вести диалог только с Израилем.

С 6 декабря российскую дипломатию охватил "ближневосточный вихрь". Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин в этот день посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В четверг, 7 декабря, глава Ирана Эбрахим Раиси прилетит в Москву для переговоров с российским коллегой.

"Редкий жест", "необъявленный визит", "48 часов и переговоры с тремя партнерами" — такие слова муссируются в обществе для описания российской ближневосточной дипломатии. На фоне продолжающейся войны в Газе, визитов в страны Персидского залива и приема Раиси в Москве встает вопрос: какую шахматную партию на Ближнем Востоке разыгрывает Путин?

Короткая, быстрая и точечная дипломатия

Нынешний раунд дипломатической игры России на Ближнем Востоке начался с молниеносного визита Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд.

После начала спецоперации на Украине зарубежные поездки российского президента были относительно редкими и в основном ограничивались странами СНГ. Последний раз он посещал Киргизию и Китай в середине октября и Казахстан в ноябре.

А теперь он внезапно поехал в ОАЭ и КСА. Эти два государства Персидского залива активно развивают свою экономику и являются членами ОПЕК+ наряду с Россией. Они также соблюдают нейтралитет в вопросе украинского кризиса, а их лидеры установили хорошие личные отношения с Путиным и выступают в качестве посредников в диалоге между Москвой и Западом.

По данным российских СМИ, последний раз Владимир Путин посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию в 2019 году. С тех пор он поддерживает регулярные телефонные контакты с главами двух стран.

Что касается формы поездки, то визит Путина в эти две региональные державы завершится в течение 24 часов, то есть это короткая, быстрая и точечная дипломатия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита Владимир Путин обсудит с лидерами указанных стран ситуацию на нефтяном рынке, в том числе сотрудничество в рамках ОПЕК+. Кроме того, он также обменяется мнениями по международным и региональным вопросам, таким война в Газе.

После возвращения с Ближнего Востока Путин встретится в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Визит иранского главы также продлится один день. Стороны обсудят в основном российско-иранские отношения и ситуацию в секторе Газа.

В последнее время Москва и Тегеран часто взаимодействуют друг с другом. Путин посетил Иран в июле прошлого года, и тогда энергетические компании двух стран заключили соглашения на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Позднее в этом году Тегеран посетили министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, а 5 декабря стороны подписали Декларацию о совместном ответе на последствия односторонних принудительных мер, которую Лавров назвал "важным шагом в совместном противодействии незаконным санкциям со стороны США и их союзников".

Некоторые российские аналитики отметили, что сейчас Путин чувствует себя увереннее — активных контактов с ближневосточными коллегами не наблюдалось уже давно. Но цели поездок все те же, что были и раньше: партнерство в рамках ОПЕК+, безопасность на Ближнем Востоке и так далее.

Какие замыслы у России касательно Ближнего Востока?

Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, отметил, что дипломатия Путина на Ближнем Востоке в этом раунде характеризуется внезапностью, молниеносностью и высокой интенсивностью. С одной стороны, это может быть обосновано соображениями безопасности и стремлением по возможности исключить внешнее вмешательство. С другой стороны, это также показывает, что у Путина есть идеи и амбиции по управлению региональной безопасностью, и он готов взять на себя инициативу в дипломатии.

О каких намерениях говорит ближневосточный дипломатический "блицкриг" Путина? Чжан Хун считает, что здесь стоит выделить три аспекта.

Во-первых, урегулирование продолжающегося палестино-израильского конфликта стало одним из главных приоритетов на Ближнем Востоке. Россия как глобальная держава и как постоянный член Совета Безопасности ООН надеется, что в этом вопросе ее голос будет услышан. Через достижение консенсуса с арабскими странами она пытается укрепить свое влияние в регионе.

Во-вторых, после украинского кризиса Соединенные Штаты не только привлекли на свою сторону союзников, но и оказали давление на страны Глобального Юга, чтобы те дистанцировались от Москвы. Однако в настоящее время Западу приходится одновременно заниматься палестино-израильским конфликтом и украинским кризисом, что обнажает нехватку стратегических ресурсов и другие слабые места США. Россия ищет подходящий момент, чтобы активизировать свою деятельность на Ближнем Востоке и окончательно выйти из дипломатической изоляции Запада.

В-третьих, Москва, конечно, хочет углубить взаимовыгодное сотрудничество со странами Персидского залива.

По словам Чжан Хуна, в прошлом Кремль на Ближнем Востоке в основном полагался на Сирию как на самого верного союзника. Иран и Турция тоже были партнерами России, а в рамках отношений с Саудовской Аравией Россия отдавала предпочтение торгово-экономическим, а не геополитическим интересам.

Теперь, с изменением геополитического ландшафта, Москва хочет расширить круг своих друзей на Ближнем Востоке, чтобы ее партнеры не ограничивались такими странами, как Сирия. Путин считает, что потенциал в углублении отношений с Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном определенно есть.

Эр-Рияд долгое время был союзником Вашингтона, но с уменьшением американского влияния на Ближнем Востоке и ростом стратегической автономии ближневосточных стран КСА начало более комплексную и сбалансированную дипломатию, а также пожало руку своему заклятому врагу Ирану. Эти тенденции открывают новые возможности для российско-саудовских отношений.

"К тому же, в связи с новым витком палестино-израильского конфликта, если Россия и Саудовская Аравия хотят обеспечить пространство для диалога, им необходимо наращивать взаимное сотрудничество", — отметил Чжан Хун.

КСА было главным инициатором Арабской мирной инициативы в 2002 году и настаивает на реализации решения о двух государствах. Стране трудно смириться как психологически, так и дипломатически с тем, что США отдает предпочтение партнерству с Израилем.

"Поэтому, воспользовавшись визитом Путина, Саудовская Аравия с помощью диверсифицированной дипломатии также посылает сигнал Западу, подчеркивая собственную значимость в геополитике и на энергетическом рынке", — сказал Чжан Хун.

Что касается ОАЭ, то это небольшая региональная страна, но Абу-Даби и Дубай занимают первые места в региональном рейтинге конкурентноспособных финансовых центров мира (Global Financial Centres Index). После того как Россия попала под санкции Запада в связи со спецоперацией на Украине, Эмираты сыграли важную роль для поддержания экономики России и стали крупным международным центром для ее компаний.

Иран же давно сотрудничает с Россией, еще с окончания холодной войны, в основном по Ираку, Сирии, Нагорному Карабаху и другим вопросам, а также в рамках совместной борьбы с ИГИЛ*. После того как США вышли из иранской ядерной сделки, ввели санкции против Тегерана и стали рассматривать его как стратегического конкурента, пространство для сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Россией расширилось. В октябре Лавров заявил, что около 85% вопросов, по которым ведутся переговоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном, решены.

Общие вопросы и акценты

Во взаимодействии Путина с лидерами трех ближневосточных стран есть как пересечение интересов, так и различные акцентированные темы для обсуждения.

Во-первых, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран являются членами ОПЕК+. Цена на нефть влияет на бюджетные доходы и финансовую стабильность этих государств.

Ранее Россия и три региональные державы, а также другие члены ОПЕК+ договорились добровольно сократить добычу черного золота примерно на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако резкое снижение производства не смогло поднять цены на нефть, поскольку оказалось не таким большим, как ожидалось, и рынок скептически отнесся к реализации этих мер.

Поэтому вопрос о том, как тесно координировать свои действия с другими странами для поддержания стабильной и предсказуемой ситуации на мировом нефтяном рынке, стал одной из главных тем ближневосточной дипломатии Путина.

Во-вторых, обсуждение палестино-израильской проблемы также стало одним из основных общих вопросов.

Чжан Хун отметил, что Соединенные Штаты в этом вопросе выбрали сторону, вынуждая ближневосточные страны искать внешнего вмешательства. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты испытывают потребность в контакте с Россией по поводу войны в Газе. Так, заместитель министра иностранных дел Ирана посетил Россию в конце октября, чтобы встретиться с представителями ХАМАС и обсудить этот кризис.

Помимо этих вопросов, представляющих взаимный интерес, есть и некоторые отдельные темы для обсуждения.

Во время визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ на повестке дня стояли экономические вопросы. Россия хочет сохранить развитие торговых отношений с этими двумя странами посредством расширения сотрудничества в области промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики и инвестиций.

В ходе общения Путина с Раиси могут быть затронуты такие темы, как прогресс в переговорах о заключении всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве, сотрудничество в рамках Транскаспийского коридора, разработка торговой "дорожной карты" для противодействия гегемонии отдельных национальных валют и перспектива возобновления иранской ядерной сделки.

По словам Чжан Хуна, Иран, похоже, занимает выжидательную позицию в отношениях с Россией — как в плане сотрудничества, так и в плане дистанцирования. Следующий шаг будет зависеть от желания и заинтересованности обеих сторон в построении всеобъемлющего стратегического партнерства. От того, насколько эти отношения будут иметь дипломатическое значение или большее количество союзнических компонентов, будет зависеть глубина и содержание партнерства между сторонами.

По словам китайского эксперта, ближневосточная дипломатия Путина также отражает тенденции внешнеполитической позиции России в настоящее время.

Во-первых, это стремление к возвращению статуса великой державы с помощью активного участия в решении глобальных проблем. Все это указывает на то, что даже после начала конфликта на Украине Россия по-прежнему обладает достаточными ресурсами, желанием и способностью участвовать в международном и региональном управлении.

Во-вторых, она придерживается стратегии сдержек и противовесов в дипломатии великих держав и хорошо владеет дипломатическими навыками.

В-третьих, она перешла от пассивного реагирования к активным действиям. После того как давление российско-украинского конфликта ослабло и инициатива перешла к военным, российские дипломаты вновь оживились. Не так давно Лавров совершил редкую поездку в штаб-квартиру НАТО, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ. Палестино-израильский конфликт в определенном смысле ослабил давление Запада на Москву, позволив ей усилить свой голос и влияние на Ближнем Востоке. "Российская дипломатия, похоже, вышла из кризиса и возвращается в нормальное русло", — подытожил Чжан Хун.

Автор: Чжан Цюань (张全)

* Террористическая организация, запрещенная в РФ