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ТАСС

Совет министров обороны СНГ планируется провести в Минске во втором квартале 2024 года

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

Предыдущее заседание прошло в конце сентября в Туле

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета министров обороны (СМО) стран - участниц Содружества Независимых Государств планируется провести в Минске во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

"[В Москве] состоялась рабочая встреча делегации департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь с секретарем Совета министров обороны СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным. Подтверждено проведение всего перечня мероприятий по линии сотрудничества в рамках СНГ, а также предложено проведение СМО СНГ во втором квартале 2024 года в городе Минске", - написал Ревенко в социальной сети X.

Предыдущее заседание СМО СНГ состоялось 29 сентября в Туле. 

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