Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о закупке ББМ "Страйкер"

ЦАМТО, 7 декабря. Национальное собрание Болгарии 1 декабря ратифицировало международное соглашение (LOA) о закупке ББМ "Страйкер". Решение было принято 148 голосами "за", при 54 "против" и 5 воздержавшихся.

Как заявлено, контракт предусматривает закупку ББМ в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Ориентировочная стоимость договора BU-B-UCP "Закупка боевых машин "Страйкер" составляет 1,208 млрд. долл. Контракт вступит в силу после внесения авансового платежа в размере 263,360 млн. долл. Оставшаяся сумма будет выплачена ежегодными платежами в период 2023-2027 гг. Платежи должны быть завершены до поставки последних машин.

Контракт на закупку боевых бронированных машин "Страйкер" был подписан 17 ноября 2023 года директором управления политики вооружений МО Болгарии на основании решения правительства страны. Контракт предусматривает приобретение 198 ед. техники, включая 183 боевых и 15 вспомогательных машин, в т.ч. боевые, разведывательные, командно-штабные машины, машины РХБ-разведки, медицинской эвакуации, инженерные машины, БРЭМ. Техника должна быть поставлена в течение 36 месяцев с момента заключения контракта с СВ США. Начало поставок запланировано на третий квартал 2025 года, а завершение – на первый квартал 2028 года. Основная часть техники поступит в течение 2026-2027 гг. из расчета десять машин в месяц.

Проект предполагает возможность промышленного сотрудничества, трансфера технологий и создания в Болгарии мощностей на базе Terem Holding EAD для сборки и ремонта ББМ "Страйкер".

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки новых ББМ является одним из приоритетных для Сухопутных войск Болгарии, и реализуется с середины прошлого года. Предыдущий конкурс на поставку 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады в 2021 году был аннулирован.

В конце мая 2023 года Министерство обороны Болгарии направило в США запрос на поставку бронемашин в рамках межправительственного соглашения.

В начале сентября 2023 года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку правительству Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 183 бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 и сопутствующего оборудования. Полная стоимость продажи может составить 1,5 млрд. долл.

Генеральным подрядчиком поставки выступит компания General Dynamics Land Systems.