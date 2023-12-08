Сектор Газа: военные действия продолжаются

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Военные действия на Ближнем Востоке после небольшой передышки вновь продолжились. Это значит, что они перейдут на южную часть сектора. Но именно туда направляли население из северной части с тем, чтобы они ушли от бомбардировок. Что ожидать теперь?

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует заместителем директора Института США и Канады, руководителем военно-политических исследований Института генерал-майором запаса Павлом Золотаревым.

Заложники на первом плане!

Корр.: Каково положение в Газе сейчас?

Золотарев: Насколько я понимаю, Израиль в стоящей перед ним дилемме - заложники или уничтожение ХАМАС как террористической организации - на первый план ставит проблему заложников. Для него это не ново. Такие сценарии, когда ХАМАС брал заложников, уже были. Так что у Израиля есть опыт освобождения людей. Тогда в результате решительных действий Израиля заложники освобождались, но ХАМАС как организация оставался. Все-таки Израиль на первое место ставит задачу сохранения людей, и их можно понять в этом плане.

Но сейчас в эту проблему вмешалось мировой сообщество, и не на стороне Израиля. Напоминаю, что в конечном итоге ранее при освобождении заложников ХАМАС как организация оставался. Сейчас же Израиль ставит своей целью уничтожить его.

Перемирие использовано ХАМАСом для перегруппировки.

Корр.: Недавно в военных действиях был перерыв на несколько дней. Обычно такой перерыв противники используют для того, чтобы перегруппироваться.

Золотарев: Кратковременная пауза, которая была в боевых действиях, уже повлияла на ход операции, безусловно затянув ее.

Естественно, ХАМАС перегруппировался за эти дни и сразу же начал обстрелы Израиля. Тем самым его руководство совершенно четко обозначило свою позицию: сдаваться они не собираются.

Понятно, что, когда боевиков вытесняли с севера сектора Газа, часть их перешли на юг. Поэтому, когда Израиль ставит задачу уничтожить ХАМАС, то естественно, ограничиться военными действиями только в северной части не получится. Действия перейдут в какой-то степени и на юг. От бомбардировок, конечно, тоже никуда не уйдешь, потому что, когда внутри здания оборудованы установки для пуска ракет, когда они фактически встроены в дома, то уничтожить их невозможно, если не сравнять с землей это здание. Но естественно, надо при этом, чтобы люди оттуда ушли.

Корр.: Но предупреждения противника об обстреле - ни в одной войне не было!

Золотарев: Но все же настроение мирового сообщества склоняется в сторону антиизраильского, и это безусловно сдерживает Израиль.

Юг на втором плане!

Корр.: В южной части Газы строений намного меньше. Значит, израильской армии предстоит провести полностью наземную операцию?

Золотарев: На юге, конечно, не будет таких операций, как на севере. Поэтому, мне кажется, что юг для Израиля сейчас на втором плане: на первом остается северная часть Газы. А что касается отношений с южной частью у Израиля, то, вероятно, что этот вопрос будет рассматривать международное сообщество: главное - что делать с теми, кто остался на юге.

Хотя безусловно основные усилия по-прежнему будут нацелены на север. Там находится основная часть этих тоннелей, там расположены и скрытые центры запуска ракет. Я думаю, что на севере Газы Израиль продолжит свои решительные действия. В частности, они наметили затопление тоннелей.

Затопить все тоннели сложно, но есть опыт Египта

Корр.: Как можно затопить тоннели? Во-первых, там могут находиться заложники, и вообще технически как это сделать?

Золотарев: Технически это более-менее отработано, даже можно сказать, что это прошедший этап. Хотя в основном это делал Египет. Египет затапливал, правда, тоннели, которые были предназначены для перехода границы и для контрабанды. Они, конечно, в техническом отношении были совсем другие. Ясно, что если Египет затапливал тоннели, то это означает, что они были и на юге Газы, но, повторяю, цель их была совершенно другая – прекратить транспортировку контрабандных товаров через границу. С технической точки зрения они были, конечно, совсем другими.

Корр.: Но, когда Египет затапливал тоннели, мне не помнится такого скандала, как сейчас.

Золотарев: Да, такого скандала, как сейчас, тогда не было.

Корр.: Вернемся к Израилю. У Египта были возможности для затопления тоннелей. Он их передал Израилю?

Золотарев: Нет, у Израиля у самого есть соответствующее оборудование, с помощью которого большое количество морской воды туда можно закачать. Другое дело, что это не уничтожит тоннели: вода оттуда уйдет, и они останутся. Сейчас это делается для того, чтобы вытеснить из них хамасовцев. Наверняка они будут уходить вместе с заложниками. Но по крайней мере, большую часть этого подземного пространства Израиль выведет из состояния готовности к использованию.

Пока значительная часть тоннелей контролируется хамасовцами. Об этом свидетельствует проведение пусков ракет по Израилю.

Корр.: Значит, израильская армия еще не смогла вытеснить хамасовские военные подразделения из северных тоннелей?

Золотарев: Конечно, нет. Тоннели сделаны достаточно грамотно. Определенные участки их наверняка перекрываются герметичными дверями, поэтому трудно будет затопить все это пространство. Так что все равно и при наличии оборудования, это тоже задача непростая.

Судьба юга Газы и людей там находящихся будет решаться на следующем этапе

Корр.: Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?

Золотарев: Но если говорить в целом об этой части Палестины, имеется в виду сектор Газа, то как будут проходить дальнейшие события, сказать сложно. Возможно, все станет ясно на следующем этапе, когда вместе с мировым сообществом будут искать решения, как быть дальше с этим регионом и как им дальше управлять. Может быть, проблему Газы отложат на следующий этап, и тогда будут решать, что делать с теми людьми, которые скопились на юге.

И все же, что касается южной части сектора, эту задачу Израиль все-таки решит, возможно, из-за проблемы заложников позже, но все-таки решит.