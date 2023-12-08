Лидеры КНР и ЕС провели переговоры, которые продлились 3,5 часа

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай призвал к немедленному прекращению огня на Украине и поиску политического решения для кризиса. Об этом заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на пресс-конференции, посвященной результатам саммита Китая и Евросоюза.

"Позицию Китая по украинскому вопросу можно описать одним предложением: [необходимо] искать способы немедленного прекращения огня и политического решения текущего кризиса", - отметил глава департамента Европы МИД КНР.

Переговоры лидеров Китая и Евросоюза, прошедшие в Пекине, длились 3,5 часа, были глубокими и конструктивными, заявил Ван Лутун

"Это был длинный день, переговоры были откровенными, глубокими и конструктивными. Председатель КНР провел переговоры с лидерами ЕС продолжительностью 3,5 часа", - отметил Ван Лутун.

Китай также призвал Евросоюз начать диалог с Россией по украинскому кризису с учетом того, что решение об СВО было принято на основе интересов безопасности, заявил Ван Лутун.

"Иногда страны ЕС призывают Китай начать диалог с Россией, с президентом [Владимиром] Путиным о выводе войск с Украины. <...> Однако президент [Владимир] Путин принял решение [о начале СВО] на основе национальных интересов и безопасности РФ. Поэтому Китай также призывает Европу вести диалог с Россией", - отметил глава департамента Европы МИД КНР.